Browary ominą polski system kaucyjny. Znaleziono lukę. „Carlsberg uzyskał interpretację"; "Grupa Żywiec już czeka na podobną decyzję"

Browary ominą system kaucyjny. Jest luka / autor: Pixabay/tookapic
Browary ominą system kaucyjny. Jest luka / autor: Pixabay/tookapic

Carlsberg uzyskał interpretację pozwalającą wyłączyć swoje butelki zwrotne z nowego systemu kaucyjnego, a grupa Żywiec już czeka na podobną decyzję” - informuje „Rzeczpospolita”.

Redakcja wskazuje, że browary od początku walczyły z pomysłem włączenia szklanych butelek wielorazowego użytku do systemu kaucyjnego, jednak - jak ocenia „Rz” - ich postulaty były ignorowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Obecnie trwa okres przejściowy, system kaucyjny wszedł w życie w październiku, ale głównie dla puszek i butelek PET, a dla butelek szklanych wielorazowego użytku obowiązkowy będzie dopiero od stycznia 2026 r. Chyba że wcześniej firma znajdzie furtkę, tak jak uczyniły to największe w Polsce browary, z pomocą samorządów.

Carlsberg zbiera z rynku 92-94 proc. butelek

Rz” informuje, że Departament Opłat Środowiskowych mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w decyzji z 22 października uznał, że Carlsberg kwalifikuje się jako wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje bezpośrednio. Firma przekonała tym, że chce sprzedawać swoje napoje w butelkach do sieci handlowych i do hurtowni, a następnie będzie odbierać opróżnione butelki, np. przy okazji kolejnych dostaw napojów. Jednym z kluczowych argumentów było to, że Carlsberg już dziś, korzystając ze swojego kanału dystrybucji, zbiera z rynku 92-94 proc. butelek, co jest powyżej wymaganych 90 proc.

Carlsberg nie jest na tej ścieżce sam.

Oczekujemy właśnie na wydanie interpretacji w tym zakresie przez Śląski Urząd Marszałkowski

— powiedziała „Rz” Magdalena Brzezińska, dyrektorka ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Ten producent, podobnie jak jego konkurent, uważa, że może kontynuować obecnie funkcjonujący system depozytowy i samodzielnie zbierać swoje butelki jako „wprowadzający napoje w opakowaniach bezpośrednio”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Klapa systemu kaucyjnego? Ponad 85 proc. Polaków jak dotąd nie skorzystało! „Trzeba to potraktować jako sygnał alarmowy”

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych