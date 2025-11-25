Współczesna gospodarka coraz częściej oddala się od człowieka. W świecie wielkich korporacji i anonimowych rynków idea spółdzielczości przypomina, że ekonomia może mieć ludzką twarz. W Polsce ten duch przetrwał m.in. dzięki Fundacji Stefczyka, która łączy zasady przedsiębiorczości z odpowiedzialnością społeczną.
Kiedy w XIX wieku Franciszek Stefczyk zakładał pierwsze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, kierował się prostą zasadą: bogactwo wspólnoty rodzi się z zaufania. Ten model — oparty na solidarności i współpracy — do dziś stanowi alternatywę wobec gospodarki nastawionej na szybki zysk. W Roku Spółdzielczości 2025 warto przypomnieć, że w czasach niepewności to właśnie wspólnotowe formy gospodarowania dają poczucie stabilności i sensu.
Fundacja Stefczyka, kontynuując tę tradycję, promuje przedsiębiorczość zakorzenioną w lokalnych społecznościach. Wspiera programy edukacyjne uczące zarządzania budżetem i odpowiedzialnego inwestowania. Współpracuje z różnymi organizacjami przy projektach ekonomicznych, które mają realny wpływ na rozwój mniejszych ośrodków. To nie jest filantropia, ale świadome budowanie gospodarki, która nikogo nie wyklucza. Dobrym przykładem takiego podejścia są inicjatywy wspierające młodzież, np. szkolenia SKEF z planowania finansów.
Spółdzielczość gospodarcza nie jest więc reliktem przeszłości, ale nowoczesnym narzędziem równoważenia rynku. Pokazuje, że sukces ekonomiczny może iść w parze z uczciwością i troską o wspólne dobro. Fundacja Stefczyka przypomina, że najważniejszy kapitał to nie pieniądze, lecz ludzie — ich wiedza, zaufanie i chęć współpracy.
W świecie, który mierzy wartość w cyfrach, spółdzielczość na nowo uczy ekonomii z ludzką twarzą. To właśnie dlatego w 2025 roku — Roku Spółdzielczości — warto mówić o gospodarce nie jako o mechanizmie, ale jako o wspólnym dziele, w którym każdy może mieć swój udział.
Partnerem artykułu jest FUNDACJA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/746617-spoldzielczosc-gospodarka-ktora-sluzy-ludziom
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.