„Październikowy wzrost wynagrodzeń okazał się niższy od oczekiwań rynku” - komentują dane GUS analitycy PKO Banku Polskiego. „Hamowanie wynagrodzeń jest trwałe” - przestrzegają. Na domiar złego mamy także do czynienia z redukcją zatrudnienia.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 r. wyniosło 8 tys. 865,12 zł, co oznacza wzrost 6,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,8 proc.
Trwały stan
Jak przekazali analitycy PKO Banku Polskiego, wynik ten jest nieco słabszy od ich oczekiwań, a dynamika nominalnych wynagrodzeń była najniższa od lutego 2021 r. Podali, że w ujęciu realnym płace rosły w tempie 3,7 proc. rok do roku. Ich zdaniem, dane GUS utwierdzają w przekonaniu, że „że hamowanie wynagrodzeń jest trwałe”.
Jak ocenili, średnioroczny wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku spowolni do 6,4 proc. z 7,9 proc. w 2025, a na koniec 2026 wyniesie około 5,5 proc. Niższy od oczekiwań wzrost wynagrodzeń - według PKO BP - może wesprzeć Radę Polityki Pieniężnej w podjęciu decyzji o obniżce stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu. Analitycy zastrzegli jednak, że ważniejsze będą dane o inflacji CPI.
Na ten moment pozostajemy przy scenariuszu stabilizacji stóp do końca roku, przy niezerowym prawdopodobieństwie obniżki o 25pb
— zaznaczyli eksperci banku.
Analitycy zwrócili uwagę, że płace najszybciej rosły w rolnictwie (9,7 proc. rdr), działalności związanej z kulturą i rozrywką (9,3 proc. rdr), dostawach wody oraz gospodarowaniu ściekami i odpadami (9,1 proc. rdr) oraz informacji i komunikacji (9,0 proc. rdr).
Spadek, drugi miesiąc z rzędu, odnotowano w górnictwie (1,6 proc. rdr).
Najsilniejsze spowolnienie rocznej dynamiki wynagrodzeń dotyczyło transportu i gospodarki magazynowej, do 2,4 proc. rdr z 8,7 proc. rdr we wrześniu, przy dużo niższym od wzorca sezonowego wzroście mdm (+1,4 proc.), na co mogła wpłynąć restrukturyzacja zatrudnienia w Poczcie Polskiej
— zauważyli.
Redukcja zatrudnienia
Eksperci PKO BP wskazali też, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 6,405 mln etatów, a spadek jest zgodny z konsensusem i prognozami banku. W ujęciu miesięcznym było 5 tys. mniej etatów (0,1 proc. mdm) co jest „najsilniejszym październikowym spadkiem od 20 lat”.
Skumulowana redukcja zatrudnienia w 2025 jest nieco płytsza niż w ubiegłym roku, wciąż jednak brak oznak ożywienia popytu na pracę
— ocenili.
