Około 10 tysięcy unijnych rolników wybiera się 18 grudnia na akcję protestacyjną do Brukseli. Powód to ratyfikacja umowy o wolnym handlu z Ameryką Południową. Rolnicy z wielu krajów Unii po raz kolejny chcą pokazać w Brukseli, że mają dość i chcą zatrzymać fatalną w skutkach politykę Komisji Europejskiej. Protest zapowiadają w dniu, w którym rozpocznie się dwudniowy szczyt przywódców unijnych.
Przepaść między słowami a czynami
Ani oni, ani władze Komisji nie powinny być zaskoczone akcją, bowiem forsowane przez szefową Komisji Europejskiej porozumienie, otwierające rynek na towary z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju, od początku wywołuje nie tylko kontrowersje wśród ekspertów ale i ostrą krytykę w wielu krajach Unii.
Mimo to szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/746559-traktory-znow-wjada-do-brukseli-rolnicy-przeciwko-mercosur