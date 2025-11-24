Traktory znów wjadą do Brukseli. Zaklęcia Komisji Europejskiej w sprawie Mercosur nie przekonały rolników

  • Gospodarka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Protest rolników w Strasburgu / autor: Fratria
Protest rolników w Strasburgu / autor: Fratria

Około 10 tysięcy unijnych rolników wybiera się 18 grudnia na akcję protestacyjną do Brukseli. Powód to ratyfikacja umowy o wolnym handlu z Ameryką Południową. Rolnicy z wielu krajów Unii po raz kolejny chcą pokazać w Brukseli, że mają dość i chcą zatrzymać fatalną w skutkach politykę Komisji Europejskiej. Protest zapowiadają w dniu, w którym rozpocznie się dwudniowy szczyt przywódców unijnych.

Przepaść między słowami a czynami

Ani oni, ani władze Komisji nie powinny być zaskoczone akcją, bowiem forsowane przez szefową Komisji Europejskiej porozumienie, otwierające rynek na towary z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju, od początku wywołuje nie tylko kontrowersje wśród ekspertów ale i ostrą krytykę w wielu krajach Unii.

Mimo to szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych