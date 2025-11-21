Amerykanie oferują Ukrainie preferencyjny dostęp do rynku Unii, a Rosji powrót do G8 i lukratywną umowę inwestycyjną. Najwyraźniej liczą na to, że więzi biznesowe zniechęcą Kreml do wojen.
Nowy plan pokojowy, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie, obejmuje nie tylko ustalenie granic i gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, ale też wiele ważnych kwestii gospodarczych. Choć najwięcej opinii i komentarzy na temat 28-punktowego planu, jaki wypracowali wspólnie przedstawiciele Białego Domu i Kremla, dotyczy warunków zawieszenia broni, wymiany jeńców i podziału terytorium, to jednak też zawiera pomysły na przywrócenie relacji biznesowych, odnoszące się nie tylko do USA, ale i do Unii Europejskiej i w tym kontekście także Polski, jak również do nowych relacji gospodarczych z Rosją.
Jeśli plan zostałby zrealizowany, będzie dużą szansą - tak dla ukraińskiej, jak i rosyjskiej gospodarki – pod względem wykorzystania zasobów surowcowych.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/746335-interesy-zachodu-z-rosja-maja-odebrac-jej-ochote-do-wojen