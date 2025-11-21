Wczoraj nad ranem we francuskim gigancie motoryzacyjnym - Valeo - w Chrzanowie oraz w jego oddziałach w Trzebini i Mysłowicach rozpoczął się strajk generalny, który ma być kontynuowany również w samej Francji. Dziś doszło zaostrzenia sytuacji, a na miejscu pojawiła się policja.
Kilkuset pracowników firmy domaga się m.in. poprawy warunków pracy, wzrostu wynagrodzeń (o 1 tys. zł) i zakończenia nacisków, które miały pojawić się w ostatnich dniach ze strony kierownictwa produkcji.
O ile wczoraj około 300 pracowników strajkowało na wszystkich trzech zmianach: porannej, popołudniowej i nocnej, gromadząc się przed bramą Valeo, by potem udać się do firmowej stołówki, dzisiaj obstawiono bramę wjazdową, blokując m.in. możliwość wjechania ciężarówek z zaopatrzeniem.
„Pan teraz próbuje zastraszyć”
Do pracowników wyszedł zastępca dyrektora naczelnego, który poinformował, że to, co w tej chwili robią pracownicy, „nie jest legalną akcją strajkową”.
Proszę nie zastraszać pracowników. I właśnie pan teraz próbuje zastraszyć pracowników. Pan tutaj nie będzie ustalał swojego prawa
— odpowiedział jeden z protestujących.
Właśnie dyrekcja zaczyna uruchamiać kontakty w policji wyższego szczebla tylko po to, żeby nas móc tutaj spacyfikować
— powiedziała Katarzyna Jamróz z Sierpnia ‘80 w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
Protest jest eskalacją sporu zbiorowego, który trwa od miesięcy. Poprzedziły go m.in. dwugodzinne strajki ostrzegawcze czy blokady dróg. Czy strajkujący rzeczywiście zostaną spacyfikowani przez funkcjonariuszy policji?
CZYTAJ WIĘCEJ: Strajk generalny we francuskich zakładach Valeo! Pracownicy domagają się poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzeń
tt/FB/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/746327-strajkujacy-w-valeo-zostana-spacyfikowani-niepokojace-wideo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.