Chińskie banki i instytucje sfinansowały w ostatnich dwóch dekadach tysiące projektów na całym świecie za ponad dwa biliony dolarów, z czego najwięcej w Stanach Zjednoczonych. To wyjątkowa sytuacja nie tylko ze względu na skalę, ale też dlatego, że dotychczas Państwo Środka kojarzono przede wszystkim z kredytowaniem inwestycji w państwach biedniejszych, w Afryce i Azji, by potem zdobywać tam wpływy polityczne.
Raport, jaki przygotowali eksperci ośrodka AidData uniwersytetu William & Mary, szeroko opisywany w światowych mediach, pokazuje zupełnie nowe podejście władz w Pekinie do kierunków inwestycji, ale też do zdobywania udziałów w wyjątkowych – często strategicznych projektach - realizowanych w wielu krajach świata.
Infrastruktura krytyczna na celowniku
Z raportu wynika, że w…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/746215-chinska-siec-pozyczek-i-dotacji-oplotla-najwieksze-kraje