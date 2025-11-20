Chińska sieć pożyczek oplotła największe kraje. W czołówce finansowych beneficjentów Pekinu znalazła się także Unia Europejska

autor: Fratria

Chińskie banki i instytucje sfinansowały w ostatnich dwóch dekadach tysiące projektów na całym świecie za ponad dwa biliony dolarów, z czego najwięcej w Stanach Zjednoczonych. To wyjątkowa sytuacja nie tylko ze względu na skalę, ale też dlatego, że dotychczas Państwo Środka kojarzono przede wszystkim z kredytowaniem inwestycji w państwach biedniejszych, w Afryce i Azji, by potem zdobywać tam wpływy polityczne.

Raport, jaki przygotowali eksperci ośrodka AidData uniwersytetu William & Mary, szeroko opisywany w światowych mediach, pokazuje zupełnie nowe podejście władz w Pekinie do kierunków inwestycji, ale też do zdobywania udziałów w wyjątkowych – często strategicznych projektach - realizowanych w wielu krajach świata.

Infrastruktura krytyczna na celowniku

Z raportu wynika, że w…

