„Zarząd Narodowego Banku Polskiego przychylił się do mojej propozycji i podjął decyzję o strategicznym zwiększeniu udziału złota w oficjalnych aktywach rezerwowych do 30 proc.” - powiedział prezes NBP prof. Adam Glapiński na konferencji prasowej.
Tego sukcesu nikt nam nie podarował. Zawdzięczamy go sami sobie. Ten sukces wynika z bardzo ciężkiej pracy Polaków. Zawdzięczamy go ambicjom Polaków, przedsiębiorczości. I polska gospodarka mogła osiągnąć w ostatnich dekadach szybki wzrost dobrobytu, o wiele szybszy niż w innych krajach europejskich. Prognozy dla naszej gospodarki cały czas są optymistyczne. W dłuższym okresie czasu pokazują, że już na początku przyszłej dekady mamy możliwość osiągnięcia takiego poziomu dochodu, jakim obecnie cieszą się zamożne kraje Europy, w tym Włochy, Francja czy Wielka Brytania
— mówił prof. Adam Glapiński.
Jednak w świecie targanym geopolitycznymi napięciami i wojnami, także agresywną postawą Rosji, nasz sukces gospodarczy nie jest zagwarantowany. Dlatego wszyscy, którzy na pierwszym miejscu stawiają dobro Polski, powinni mobilizować siły i wspierać budowę silnego państwa i silnej gospodarki. To jest nasze najwyższe zobowiązanie wobec historii, o ileż łatwiejsze niż poprzednich pokoleń
— podkreślił prezes NBP.
Rola Narodowego Banku Polskiego
Dokonał również refleksji nad rolą, „jaką polska waluta i Narodowy Bank Polski pełnią we wspieraniu szybkiego i stabilnego wzrostu gospodarczego, a przez to budują siłę państwa”.
Ostatnie lata, w których musieliśmy się zmierzyć z kryzysem, a następnie z globalnym wzrostem inflacji, pokazały dobitnie, jak ważna jest rola Narodowego Banku Polskiego dla losów naszego kraju. Dzisiaj, gdy makroekonomiczne skutki globalnych wstrząsów z poprzednich lat już zasadniczo wygasły, widać jednoznacznie, że polski bank centralny stanął na wysokości zadania
— zaznaczył prof. Glapiński.
Światowe oficjalne aktywa rezerwowe
Jak mówił, największa część rezerw walutowych banków centralnych jest utrzymywana w dolarach i choć udział ten zmniejszył się nieco z ponad 70 proc. na początku XX wieku do 56 proc. obecnie, to było to efektem dywersyfikacji rezerw przez banki centralne, a nie tyle odwrotu od dolara.
Szczególne znaczenie w tej dywersyfikacji miał powrót banków centralnych do zakupów złota w latach 2022-24. Skala zakupów złota przez banki centralne była rekordowa i przekraczała 1000 ton rocznie. Udział złota w światowych oficjalnych aktywach rezerwowych przekroczył 20 proc. Wobec czego kruszec ten stał się drugim po dolarze najważniejszym składnikiem tych aktywów, wyprzedzając euro, które stanowi 16 proc. aktywów rezerwowych banków centralnych. Rosnący popyt na złoto nie tylko ze strony banków centralnych skutkował wzrostem ceny kruszców do rekordowych poziomów. Cena uncji złota wynosiła około 40 dolarów na początku lat 70 wieku. Dzisiaj cena ta, jak państwo wiedzą, wynosi już około 4000 dolarów
— wskazał prezes NBP.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Zarząd Narodowego Banku Polskiego przychylił się do mojej propozycji i podjął decyzję o strategicznym zwiększeniu udziału złota w oficjalnych aktywach rezerwowych do 30 proc. Obecnie nasze zasoby złota przekraczają 530 ton i są warte 250 miliardów złotych. Stanowi to ponad 25 proc. wszystkich naszych rezerw. To imponująca suma. Pod względem wielkości zasobów złota wyprzedzamy już nie tylko Europejski Bank Centralny, lecz także Bank Anglii. Na świecie zajmujemy 12 miejsce wśród banków centralnych
— podkreślił.
Nie spoczywamy jednak na laurach. Będziemy dążyć do tego, aby udział złota w rezerwach był jeszcze wyższy. Jak wskazują bowiem doświadczenia historyczne, złoto stanowi kotwicę bezpieczeństwa, filar zaufania oraz gwarancję niezależności. Po pierwsze, złoto, którego zasoby są ograniczone i które nie stanowi niczego zobowiązania, gwarantuje nam bezpieczeństwo. Jest to kluczowe w świecie coraz większych napięć geopolitycznych i zmieniających się relacji gospodarczych. Po drugie, złoto jako najważniejszy po dolarze amerykańskim składnik globalny rezerw banków centralnych spełnia też doskonale kryterium płynności. I wreszcie po trzecie, złoto wspiera dochodowość naszych rezerw. Od początku lat 70 ubiegłego wieku cena złota rosła średnio ponad 7 proc. rocznie, a więc niemal tyle samo, co akcje amerykańskie i znacznie więcej niż obligacje
— dodał prof. Glapiński.
tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/746213-prezes-nbp-zwiekszymy-aktywa-rezerwowe-do-30-proc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.