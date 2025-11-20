Dziś nad ranem we francuskim zakładzie Valeo w Chrzanowie oraz w jego oddziałach w Trzebini i Mysłowicach rozpoczął się strajk generalny, który ma być kontynuowany również w samej Francji. Kilkuset pracowników domaga się m.in. poprawy warunków pracy, wzrostu wynagrodzeń i zakończenia nacisków, które miały pojawić się w ostatnich dniach ze strony kierownictwa produkcji. „Nikt nie szuka luksusu, tutaj chodzi o chleb” - powiedział jeden z demonstrujących Zbigniew Smykla.
Około 300 pracowników zgromadziło się przed bramą Valeo, by potem przejść do firmowej stołówki. Z kolei na liniach produkcyjnych zostali głównie pracownicy agencyjni. Ponadto w miejsce protestujących ściągnięto także część pracowników biurowych, którzy zdaniem przedstawicieli związków Katarzyny Jamróz z Sierpnia ‘80 nie posiadają badań do takiej pracy. O zaistniałej sytuacji miała zostać powiadomiona Państwowa Inspekcja Pracy.
Demonstracja we Francji
Strajk w Valeo trwa na wszystkich trzech zmianach: porannej, popołudniowej i nocnej. Protest jest eskalacją sporu zbiorowego, który trwa od miesięcy. Poprzedziły go m.in. dwugodzinne strajki ostrzegawcze czy blokady dróg.
Związkowcy planują również protestować w samej Francji.
Jesteśmy dumni z was. Jutro jedziemy z tym dalej. Kontaktowałem się z kolegami z Francji, którzy zgłoszą za nas manifestację. Cieszę się, że wiele osób od was chce jechać. Będziemy mieli wspaniałą podróż, 15 godzin w jedną i 15 godzin w drugą stronę. Będziemy mogli lepiej się poznać
— mówił jeden z demonstrujących w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
„Chcemy się dogadać”
Marzniemy, czekamy z utęsknieniem na jakiś gest ze strony prezesów, dyrekcji czy rady nadzorczej. Chcemy się dogadać. Przecież w niczyim interesie jest strajk. Wszyscy na tym tracą, a przecież tu chodzi o to, że jak to się mówi, z biedy ekonomicznej wszystko powstało
— mówił Zbigniew Smykla.
Nie oszukujmy się, koszty życia praktycznie codziennie idą w górę. Nikt nie szuka luksusu, tutaj chodzi o chleb
— dodał.
