Strajk generalny we francuskich zakładach Valeo! Pracownicy domagają się poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzeń

autor: FB/Komisja Krajowa WZZ "Sierpień 80"
autor: FB/Komisja Krajowa WZZ "Sierpień 80"

Dziś nad ranem we francuskim zakładzie Valeo w Chrzanowie oraz w jego oddziałach w Trzebini i Mysłowicach rozpoczął się strajk generalny, który ma być kontynuowany również w samej Francji. Kilkuset pracowników domaga się m.in. poprawy warunków pracy, wzrostu wynagrodzeń i zakończenia nacisków, które miały pojawić się w ostatnich dniach ze strony kierownictwa produkcji. „Nikt nie szuka luksusu, tutaj chodzi o chleb” - powiedział jeden z demonstrujących Zbigniew Smykla.

Około 300 pracowników zgromadziło się przed bramą Valeo, by potem przejść do firmowej stołówki. Z kolei na liniach produkcyjnych zostali głównie pracownicy agencyjni. Ponadto w miejsce protestujących ściągnięto także część pracowników biurowych, którzy zdaniem przedstawicieli związków Katarzyny Jamróz z Sierpnia ‘80 nie posiadają badań do takiej pracy. O zaistniałej sytuacji miała zostać powiadomiona Państwowa Inspekcja Pracy.

Demonstracja we Francji

Strajk w Valeo trwa na wszystkich trzech zmianach: porannej, popołudniowej i nocnej. Protest jest eskalacją sporu zbiorowego, który trwa od miesięcy. Poprzedziły go m.in. dwugodzinne strajki ostrzegawcze czy blokady dróg.

Związkowcy planują również protestować w samej Francji.

Jesteśmy dumni z was. Jutro jedziemy z tym dalej. Kontaktowałem się z kolegami z Francji, którzy zgłoszą za nas manifestację. Cieszę się, że wiele osób od was chce jechać. Będziemy mieli wspaniałą podróż, 15 godzin w jedną i 15 godzin w drugą stronę. Będziemy mogli lepiej się poznać

— mówił jeden z demonstrujących w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

Chcemy się dogadać”

Marzniemy, czekamy z utęsknieniem na jakiś gest ze strony prezesów, dyrekcji czy rady nadzorczej. Chcemy się dogadać. Przecież w niczyim interesie jest strajk. Wszyscy na tym tracą, a przecież tu chodzi o to, że jak to się mówi, z biedy ekonomicznej wszystko powstało

— mówił Zbigniew Smykla.

Nie oszukujmy się, koszty życia praktycznie codziennie idą w górę. Nikt nie szuka luksusu, tutaj chodzi o chleb

— dodał.

tt/Telewizja wPolsce24/FB

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

