„Niemiecki producent samochodów ciężarowych i autobusów MAN Truck planuje przeniesienie produkcji z Monachium do Krakowa” – informuje austriacka gazeta „Kurier”. W Polsce mają powstawać karoserie dla pojazdów. Takie zalecenia znalazły się w ekspertyzie przygotowanej dla rad nadzorczych firmy MAN i macierzystego koncernu Traton. Powodem planowanej decyzji ma być konieczność wprowadzenia koniecznych oszczędności, głównie jeśli chodzi o wynagrodzenia. Koncernowi doskwiera konkurencja z Chin i polityka Zielonego Ładu UE.
MAN produkuje obecnie w trzech zakładach w Niemczech: w Monachium, Norymberdze i Salzgitter. Głównym powodem przygotowania planów przeniesienia części produkcji do Polski są oczywiście oszczędności.
Dzięki redukcji kosztów i zwiększeniu wydajności wynik finansowy ma się poprawić do 2028 r. o około 935 mln euro. Bez tych działań firma zacznie przynosić straty, podano w raporcie. Rzecznik firmy powiedział, że ze względu na swoją silną obecność w Niemczech firma zmaga się z wysokimi kosztami produkcji. Dodatkowe obciążenia powoduje słaba koniunktura gospodarcza, nowa konkurencja z Chin, która wkracza na europejski rynek elektrycznych samochodów ciężarowych, oraz zaostrzenie celów dotyczących emisji CO2 w UE.
— czytamy w artykule, który opublikował DW.
Niemcy przenoszą produkcję
Z kolei konkurencyjna firma Daimler Truck także musi ciąć koszty produkcji, w związku z czym ogłosiła likwidację 5000 miejsc pracy, głównie w Niemczech.
W latach 2021–2023 niemieckie przedsiębiorstwa przeniosły za granicę ponad 50 tys. miejsc pracy
— poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Miejsca pracy zostały przeniesione głównie do krajów UE. Motywem tej decyzji było nie tylko obniżenie kosztów wynagrodzeń, ale także kwestie strategiczne i niedobór wykwalifikowanych pracowników w kraju.
Według statystyk, prawie trzy czwarte (74 procent) firm, które przeniosły miejsca pracy za granicę, jako powód podało obniżenie kosztów wynagrodzeń. W przypadku 62 procent decyzja o przeniesieniu była wynikiem strategicznej decyzji kierownictwa koncernu. Inne korzyści finansowe (oprócz kosztów wynagrodzeń) jako powód podało 59 procent firm, a brak wykwalifikowanych pracowników w kraju – 38 procent firm
— czytamy na DW.
CZYTAJ TAKŻE: Niemieckie media chwalą Tuska za cud gospodarczy… i dziwią się, że Polacy tego nie robią. „PiS może wrócić do władzy”
koal/DW
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/746144-niemiecki-man-chce-przeniesc-produkcje-samochodow-do-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.