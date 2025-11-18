Łukoil musi szybko sprzedać swoje udziały za granicą. To efekt amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję

Sprawdź na zdj. archiwalnym instalacje Łukoilu w Bułgarii / autor: Fratria
Czy amerykański gigant przejmie złoża naftowe Łukoilu? Rosyjski potentat musi szybko znaleźć nabywców swoich zagranicznych aktywów po tym, jak w zeszłym miesiącu administracja Donalda Trumpa nałożyła na nie sankcje.

Lukratywne aktywa Rosjan

Władze rosyjskiej firmy śpieszą się, by przed terminami wyznaczonymi przez władze USA na koniec listopada i grudzień zdążyć dokonać transakcji. Pierwsza próba, na którą liczyły, zakończyła się fiaskiem. Potencjalny nabywca Gunvor – prywatna firma, znana z handlu ropą, wycofała się, gdy przez amerykańską administrację została określona jako marionetka Moskwy.

Teraz media informują, że przeglądu zagranicznych aktywów Łukoilu dokonują inne podmioty – w tym międzynarodowy fundusz private equity oraz gigant branży – koncern Chevron. Formalnie…

