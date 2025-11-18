TSUE przyjrzy się umowie z Mercosurem. Jest wniosek. "Pozwoli to negocjować zapisy dotyczące sytuacji pojedynczego kraju"

Skierowanie umowy Mercosur do TSUE da więcej czasu na negocjacje, dotyczące sytuacji pojedynczego kraju – powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski.

TSUE zajmie się umową z Mercosurem

Jest doniesienie o skierowaniu umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Europosłowie powołują się na fakt, że to powinna być decyzja Parlamentu Europejskiego. Często słyszymy, że według Komisji Europejskiej wszystko zostało ustalone w trilogu, ale często okazuje się, że to był monolog

— powiedział we wtorek w I Programie Polskiego Radia minister rolnictwa Stefan Krajewski.

W piątek europoseł Krzysztof Hetman (PSL) poinformował, że do władz PE trafił wniosek o skierowanie do TSUE skargi w sprawie zgodności umowy z unijnymi traktatami. Porozumienie z Mercosurem - zdaniem skarżących - zapewnia korzystniejszy dostęp do rynku unijnego produktom rolnym z tych krajów, co budzi obawy części stolic, w tym Warszawy.

Minister Krajewski dodał, że w poniedziałek brał udział w posiedzeniu ministrów rolnictwa państw UE. Jednym z tematów rozmów były umowy handlowe, zawierane przez UE z krajami trzecimi, w tym z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Boliwią, Urugwajem).

Cieszy fakt, że są do niej wpisane klauzule ochronne czy hamulec bezpieczeństwa, ale chciałoby się więcej

— powiedział minister.

Coraz trudniej się o tym rozmawia”

Przypomniał, że polski rząd w ubiegłym roku podjął uchwałę, że nie zgodzi się na umowę w ówczesnym kształcie. Dodał, że były jeszcze uchwała Sejmu i stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego.

Zdaniem ministra skierowanie umowy do TSUE da więcej czasu na negocjacje.

Pozwoli to negocjować zapisy dotyczące sytuacji pojedynczego kraju

— powiedział.

Coraz trudniej się o tym rozmawia na forum europejskim, bo ministrowie mówią, że zmienili opinię po wprowadzeniu do umowy klauzul ochronnych

— dodał.

kk/PAP

