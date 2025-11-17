Z opublikowanych przez KE prognoz gospodarczych wynika, że unijna gospodarka rośnie w tym roku szybciej, niż zakładano. Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB dla UE na 2025 r. z 1,1 do 1,4 proc. W przyszłym roku wzrost ma wynieść tyle samo, czyli 1,4 proc. Inflacja ma się zmniejszać.
W ocenie KE wyższy od oczekiwanego wzrost PKB w tym roku wynika ze zwiększenia eksportu przez unijne firmy, które chciały zdążyć z wysyłką towarów przed podwyżkami ceł w USA. Unijna gospodarka ma jednak utrzymać tempo wzrostu w 2026 r. Z kolei w 2027 r. nieznacznie się zwiększy, do 1,5 proc.
Według unijnych urzędników głównymi motorami wzrostu mają być konsumpcja prywatna i inwestycje, dobra sytuacja na rynku pracy oraz rosnąca siła nabywcza. Wsparciem będą środki z Funduszu Odbudowy oraz innych funduszy i instrumentów UE.
„Umiarkowana przewaga konkurencyjna”
Prognoza Komisji uwzględnia utrzymanie wszystkich taryf celnych USA, które obowiązywały 31 października. Mimo historycznie wysokiego poziomu barier handlowych na świecie, KE zaznaczyła, że unijne produkty obciążone są niższymi cłami niż towary z wielu innych dużych gospodarek, co daje UE „umiarkowaną” przewagę konkurencyjną.
Nawet w niesprzyjającym otoczeniu gospodarka UE nadal się rozwija. Teraz, w obliczu trudnej sytuacji zewnętrznej, UE musi podjąć zdecydowane działania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Oznacza to przyspieszenie prac nad programem na rzecz konkurencyjności – w tym poprzez uproszczenie przepisów, ukończenie budowy jednolitego rynku i pobudzenie innowacyjności
— ocenił dzisiaj Valdis Dombrovskis, komisarz UE ds. gospodarki.
Przewidywania Brukseli
Unijni urzędnicy szacują, że inflacja w UE wyniesie w 2025 r. 2,5 proc. (wcześniej zakładali, że 2 proc.), a w 2026 r. spadnie do 2,1 proc. Według KE mają zmniejszać się ceny usług i żywności przy jednoczesnym wzroście cen energii. Zgodnie z obowiązującym prawem, w 2027 r. do systemu ETS2 mają zostać włączone dodatkowe sektory, co ma przełożyć się też na wyższe ceny energii (KE nie uwzględniła decyzji politycznej o przełożeniu wejścia w życie o rok ETS2, bo nie jest ona jeszcze prawem UE).
Zdaniem Komisji sytuacja na rynku pracy jest stabilna - w pierwszej połowie 2025 r. w UE powstało 380 tys. nowych miejsc pracy. Zatrudnienie ma rosnąć o 0,5 proc. w latach 2025-26 i o 0,4 proc. w 2027 r., a bezrobocie nieznacznie spadać. Wynagrodzenia, według KE, będą nadal rosnąć szybciej niż ceny.
Problemy fiskalne
Jednocześnie z prognoz wynika, że pogorszą się wskaźniki fiskalne: deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w UE wzrośnie z 3,1 proc. PKB w 2024 r. do 3,4 proc. w 2027 r., m.in. w związku ze zwiększaniem wydatków obronnych do 2 proc. PKB. Dług publiczny UE podniesie się w tym czasie z 84,5 do 85 proc. PKB.
Wśród zagrożeń dla unijnej gospodarki KE wymieniła: utrzymującą się niepewność w polityce handlowej, możliwe wstrząsy geopolityczne, korektę na rynkach akcji, zwłaszcza w sektorze technologicznym USA oraz narastającą liczbę wyzwań klimatycznych. Po stronie pozytywów KE wskazała na przyspieszenie reform, wzrost inwestycji w europejski przemysł obronny i nowe umowy handlowe.
maz/PAP
