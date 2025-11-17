Deficyt budżetu państwa po październiku br. wyniósł prawie 227,1 mld zł – podało dzisiaj Ministerstwo Finansów. Dochody budżetu wyniosły w tym czasie prawie 471,67 mld zł, a wydatki sięgnęły 698,76 mld zł - dodał resort.
Ministerstwo Finansów opublikowało dzisiaj szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa po październiku 2025 r. Wynika z nich, że deficyt budżetu wyniósł prawie 227,1 mld zł. Tymczasem na koniec września deficyt wynosił ponad 201,4 mld zł.
Z danych MF wynika, że dochody budżetu wyniosły prawie 471,67 mld zł, co stanowi 74,5 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. W komunikacie resort finansów informuje, że dochody budżetu były niższe o ok. 47,9 mld zł (czyli o 9,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (519,5 mld zł).
W warunkach porównywalnych, tj. bez reformy udziałów JST, dochody budżetu państwa w okresie styczeń-październik wyniosłyby 572,6 mld zł, tj. 101 mld zł więcej i byłyby o 53,1 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 10,2 proc. więcej w ujęciu r/r. Oznacza to, że spadek dochodów r/r jest jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżet państwa a JST
— wyjaśniło MF w komunikacie.
Jak rozłożyły się dochody podatkowe?
Resort podał także, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 415,9 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. o ok. 48,7 mld zł, czyli o 10,5 proc. Dochody z podatku VAT wyniosły 268,5 mld zł i były wyższe o ok. 24,9 mld zł (tj. 10,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 76 mld zł, czyli i były wyższe o ok. 1,9 mld zł (o 2,5 proc.) w stosunku do wykonania w analogicznym okresie roku 2024.
(…) ze względu na reformę dochodów JST oraz nierównomierny rozkład udziałów w czasie, dochody budżetu państwa z PIT po okresie styczeń – październik wyniosły 0,0 mld zł i były niższe o 80,6 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. Jedocześnie należy mieć na uwadze, że całkowite wpływy sektora finansów publicznych z PIT, tj. budżetu państwa i JST, wyniosły 160,6 mld zł i były wyższe o 19,3 mld zł (13,6 proc.) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 90,4 mld zł, tj. 12,2 proc. więcej r/r”
— podało ministerstwo w komunikacie.
Wynika z niego również, że dochody z podatku CIT wyniosły 53 mld zł i były wyższe o ok. 3,2 mld zł (o 6,4 proc.) niż przed rokiem. MF podkreśliło, że gdyby nie było reformy dochodów samorządów, dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 59,2 mld zł, a więc byłyby o 18,8 proc. większe.
MF podało także, że w okresie dziesięciu miesięcy 2025 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 54,3 mld zł i było wyższe o ok. 0,7 mld zł (o 1,2 proc.) niż rok wcześniej.
Z danych resortu finansów wynika, że po październiku wydatki budżetu wyniosły 698,76 mld zł, co stanowi 75,8 proc. kwoty zapisanej w ustawie budżetowej. Jednocześnie wydatki były wyższe o ok. 49,4 mld zł, czyli o 7,6 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2024, kiedy wyniosły 649,3 mld zł, co stanowiło 74,9 proc. planu.
„Topią Polskę”
Informacje dotyczące ogromnego deficytu budżetowego wywołały powszechne niezadowolenie w mediach społecznościowych. Przypominano zwłaszcza rezultaty rządów PiS w tym zakresie i koalicja 13 grudnia nie wypada w tym porównaniu - delikatnie mówiąc - korzystnie.
Prawie 20 lat od kryzysu, Portugalia, Włochy, Irlandia, Grecja i Hiszpania, niegdyś nazwane „PIIGS”, ustabilizowały swoje budżety i plasują się lepiej nawet od Niemiec i Francji. Deficyt Hiszpanii ma spaść piąty rok z rzędu do 2,5 proc. PKB w 2025 r. i 2,3 proc. w 2026 roku. Portugalia 0,1% PKB w 2025 roku, po nadwyżce wynoszącej 0,5% PKB w 2024 roku ; Grecja 0,7 proc. ; Włochy 3 proc. Deficyt Niemiec wzrośnie w tym roku z 2,3 proc. do 3,1 proc. w 2026 r., a w kolejnych latach 4 proc. Hiszpania stała się też jedną z najszybciej rozwijających się dużych gospodarek rozwiniętych, ze średnim kwartalnym wzrostem PKB o 3,9 proc. od początku 2022 r., w porównaniu z 0,3 proc. w Niemczech. Polski rząd dużo energii włożył w przypominanie o naszym wysokim wzroście w III kwartale - 3,7 PKB brawo, choć średnia długookresowa nie jest tak imponująca, a z deficytem 6.9 proc PKB spadamy do niższej ligi
— napisał Tomasz Wróblewski.
Gratulacje Andrzeju Domański, niecałe 230 mld deficytu tylko
— ironizowała Aleksandra Sempruch.
…and counting. Pół BILIONA złotych deficytu w niecałe dwa lata. Ale to PiS prowadził nieodpowiedzialną politykę fiskalną
— napisał Krzysztof Łapicki.
Tusk i jego przestępcza junta topią Polskę
— ocenił Waldemar Kowal.
Jakim trzeba być nieprofesjonalnym rządem by do tego doprowadzić
— zaznaczyła Grażyna Świerczyńska.
Odsuńcie ten PiS od władzy… A nie czekaj…
— ironizował Michał Kania.
