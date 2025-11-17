Mateusz Morawiecki od dłuższego czasu prezentuje spoty, w których mówi o koniecznej strategii dla polskiej gospodarki. „Świat się zmienia. UE się chwieje, a ideologia wypiera rozsądek. Jak się bronić? Oto mój plan! Budujmy silną gospodarkę w biało-czerwonych barwach” - napisał były premier w serwisie X, prezentując swoje najnowsze wideo z przekazem.
Na początku zaprezentowanego nagrania słyszymy, że „świat się zmienia, Europa się chwieje, ideologia wypiera rozsądek, a Polska, Polska stoi na rozdrożu”.
Nie potrzebujemy zgody z Brukseli ani instrukcji z Berlina. Potrzebujemy odwagi, siły i wiary, że możemy budować polski model rozwoju Powered by Poland. Polska musi być wśród tych, którzy wyznaczają kierunek, a nie wśród tych, którzy czekają na sygnał
— opowiada dalej lektor.
Niech nasze pieniądze pracują dla nas. Niech polskie firmy wygrywają polskie przetargi. Niech złotówka wydana w kraju wraca do Polaków. Niech polska innowacja, technologia, polska myśl i charakter staną się nową siłą Europy, bo przyszłość ma biało-czerwone barwy. Powered by Poland
— słyszymy.
W jednym z ostatnich nagrań Morawiecki apelował, aby w sklepach wybierać produkty polskich producentów. Wskazał, że aby być pewnym tego, że kupujemy polski produkt, możemy wykorzystać aplikację POLA.
