Lider CSU i premier Bawarii Markus Soeder wezwał do kompleksowej zmiany kursu niemieckiej polityki energetycznej, w tym budowy nowych elektrowni jądrowych - podała w sobotę agencja dpa.
Markus Soeder od dawna opowiada się za energetyką jądrową.
Nie chodzi o budowę dużych reaktorów, jak w przeszłości. Mówię o mniejszych, inteligentnych reaktorach, takich jak te, które już istnieją w Kanadzie
— oświadczył Soeder w rozmowie z dziennikiem „Welt am Sonntag”. Według niego państwo niemieckie nie musiałoby dotować takich „minireaktorów” tak wysokimi kwotami, jak w przypadku poprzednich elektrowni.
„Nasz przemysł motoryzacyjny” - silniki spalinowe
W ostatnich latach lider CSU wielokrotnie wypowiadał się przeciwko wycofywaniu się z energetyki jądrowej. Konsekwentnie uzasadniał to potrzebą zapewnienia niedrogiej energii. Jednak nawet byli operatorzy elektrowni jądrowych od dawna twierdzą, że energia jądrowa jest najdroższą formą wytwarzania energii elektrycznej, kosztującą do 49 centów za kilowatogodzinę.
Chcemy budować elektrownie gazowe i rozwijać energię odnawialną, ignorując fakt, że wszystko to jest mocno dotowane. Obniżamy ceny energii za pomocą państwowych pieniędzy, zamiast skupić się na opłacalnej produkcji. Wydobycie gazu w Niemczech jest tematem tabu; zamiast tego zamykamy elektrownie jądrowe. Musimy zmienić kurs w tych kwestiach, aby gospodarka mogła się odbudować
— zaapelował przewodniczący CSU.
To, co robią Niemcy, jest po prostu nieuczciwe: kupujemy gaz łupkowy z USA, ale nie chcemy wydobywać gazu tutaj. Kupujemy energię jądrową z Francji i Czech, ale odrzucamy energię jądrową u siebie. Kupujemy metale ziem rzadkich za granicą, ale odmawiamy ich wydobycia w Niemczech
— wyliczył premier Bawarii.
Zaznaczył, że „konkurencyjność musi być w Niemczech najwyższym priorytetem”.
Kluczowe jest to, żebyśmy przestali się ograniczać. Koncentrujemy się jednostronnie na samochodach elektrycznych, ignorując fakt, że w ten sposób niszczymy silnik spalinowy, a tym samym nasz przemysł motoryzacyjny. Tysiące miejsc pracy są zagrożone
— zauważył Soeder.
koal/PAP
