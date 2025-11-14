Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział dziś program inwestycyjny Innovates Poland, który ma zapewnić polskim podmiotom pieniądze na rozwój. „Startupy, małe i średnie spółki często nie mają dostępu do finansowania” - powiedział Domański.
Domański zapowiedział dziś w TVN24 uruchomienie nowego programu inwestycyjnego Innovate Poland.
Chodzi tutaj o miliardy złotych, które zostaną zainwestowane w innowacyjne, przede wszystkim małe i średnie polskie spółki. Wiemy, że jest coś, co nazywamy luką w finansowaniu. Startupy, małe i średnie spółki często nie mają dostępu do finansowania. Często banki nie chcą udzielać im kredytów
— zwrócił uwagę Domański.
Pytany, czy są na ten cel pieniądze w budżecie państwa, odpowiedział, że „będą to środki pochodzące z sektora prywatnego”.
Będziemy tutaj korzystać z francuskich rozwiązań, z tak zwanego planu Tibiego. Z jednej strony będziemy mieć kilka instytucji finansowych, ale z drugiej strony będą również inwestorzy prywatni, którzy będą razem budować fundusze finansujące małe i średnie polskie innowacyjne spółki
— poinformował minister. Dodał, że „potrzebujemy więcej inwestycji, potrzebujemy więcej innowacji”.
Potrzebujemy działać na rzecz tego, aby polska gospodarka weszła na jeszcze wyższy szczebel rozwoju
— podkreślił.
Philippe Tibi to francuski ekonomista, który w 2019 r. opublikował plan dotyczący tego, jak rozwiązać problem zbyt małego finansowania startupów. Tibi zakładał zmobilizowanie kapitału prywatnego, pochodzącego od inwestorów instytucjonalnych. Dzięki temu planowi w latach 2020-2023 startupy otrzymały od inwestorów 6,4 mld euro finansowania, a do 2026 r. mają być zasilone dodatkowo 7 mld euro.
4 mld zł na rozwój
Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU i European Investment Fund przeznaczą w ramach inicjatywy Innovate Poland 4 mld zł na rozwój polskich firm.
Tworzymy platformę, która łączy i wzmacnia dotychczasowe inicjatywy inwestycyjne; 4 mld zł staną się impulsem do uruchomienia pierwszych projektów w ramach programu. Dzięki efektowi dźwigni i zaangażowaniu kolejnych inwestorów łączna wartość inwestycji sięgnie od 8 do 10 mld zł
— powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Podkreślił jednocześnie, że dzięki programowi powstaną instrumenty i fundusze, które przyspieszą rozwój firm, wesprą ekspansję zagraniczną i rozbudują kompetencje technologiczne polskiej gospodarki.
Innovate Poland to nowy sposób myślenia o inwestycjach, o partnerstwie instytucji publicznych i finansowych, o kapitale, który współpracuje, zamiast tylko i wyłącznie konkurować. (…) To kapitał, który będzie pracować na wzrost i na przyszłość polskiej gospodarki
— dodał.
„Finansowanie oraz doświadczenie w zarządzaniu funduszami”
Jak przekazał Europejski Bank Inwestycyjny, fundusz Future Tech Poland ma osiągnąć wartość 1,5 mld zł dzięki środkom Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (500 mln zł) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (1 mld zł). Fundusz ma wzmocnić rozwój i pozycję polskich startupów poprzez inwestycje w fundusze venture capital, które finansują firmy o wysokim potencjale wzrostu. Fundusz ma być częścią programu Innovate Poland.
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego przedstawia dziś kompleksową ofertę wsparcia finansowego i doradczego dla projektów przyczyniających się do rozwoju przełomowych technologii w Polsce. Po pierwsze, Europejski Fundusz Inwestycyjny aktywnie włącza się w polski plan stymulowania firm na wczesnym etapie rozwoju. Do Innovate Poland wnosimy finansowanie oraz doświadczenie w zarządzaniu funduszami
— podkreśliła, cytowana w komunikacie, wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.
„Od stratupu po wejście na giełdę”
Połączony kapitał rozwojowy i prywatny ma być inwestowany przez doświadczone fundusze Private Equity, Venture Capital i Private Debt - przekazała członek zarządu PFR Ventures Rozalia Urbanek podczas konferencji poświęconej uruchomieniu programu Innovate Poland.
4 mld złotych w pierwszej fazie programu Innovate Poland pozwoli na sfinansowanie 250 innowacyjnych polskich firm na każdym etapie ich rozwoju: od stratupu po wejście na giełdę
— powiedziała.
Jak poinformowała, fundusze, które będą realizowały program Innovate poland otrzymają akredytację, która będzie potwierdzała wysoki standard jakości w polskim sektorze inwestycyjnym.
Program ma być wdrażany z wykorzystaniem dwóch mechanizmów inwestycyjnych. Pierwszy to tzw. fundusz funduszy (FoF) z kapitałem 2,4 mld zł, który będzie zarządzany przez PFR Ventures. Jego inwestorami będą PFR, BGK i PZU.
Będzie on służył przede wszystkim inwestowaniu w fundusze Private Equity, Private Debt i Venture Capital
— poinformowała Urbanek.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/745754-miliardy-na-polskie-startupy-domanski-zapowiada-program
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.