Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o inflacji za październik. Odnotowano wzrost o 2,8 proc. rdr. oraz 0,1 proc. w stosunku do września. „Zarówno nasze prognozy, jak i listopadowa projekcja NBP, wskazują, że inflacja powinna trwale ustabilizować się w okolicach celu banku centralnego w najbliższych kwartałach” - podali eksperci Banku ING.
Dane GUS o inflacji i handlu zagranicznym
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 r. wzrosły rdr o 2,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.
Zarówno nasze prognozy, jak i listopadowa projekcja NBP, wskazują, że inflacja powinna trwale ustabilizować się w okolicach celu banku centralnego w najbliższych kwartałach. Oznacza to, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może zdecydować się na kolejne obniżki stóp procentowych, a obniżka o kolejne 25 pb w grudniu nie jest wykluczona
— uważają eksperci Banku ING.
Dodali, że spodziewają się, iż dostosowanie polityki pieniężnej do nowej sytuacji inflacyjnej nastąpi „relatywnie szybko”.
Większość obniżek stóp już przypuszczalnie za nami, a 3,50 proc., to prawdopodobnie środek przedziału docelowej stopy referencyjnej, która powinna zostać osiągnięta już w pierwszej połowie przyszłego roku
— przewidują.
Z kolei deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu wyniósł 4,6 mld euro - podał GUS.
Inflacja zrobi się większa?
Rekomendowany do Rady Fiskalnej przez prezydenta Łukasz Hardt zwrócił uwagę, że wyczerpuje się dotychczasowy model wzrostu polskiej gospodarki.
Ten model opierał się na tym, że produktywność pracy rosła dużo szybciej niż rosła mediana realnych wynagrodzeń. Ta różnica między wzrostem produktywności a wzrostem mediany realnych wynagrodzeń była w Polsce najwyższa spośród wszystkich krajów OECD. Tego już nie ma, wynagrodzenia rosną szybciej niż produktywność, a to może oznaczać, że i inflacja, i stopy procentowe będą wyższe niż kiedyś
— powiedział Hardt.
„Wzrost dojrzałości finansowej Polaków”
Jako raczej dobrą swoją sytuację finansową ocenia 41 proc. Polaków, 43 proc. twierdzi, że jest ona średnia, a 16 proc. uważa, że negatywna - wynika z badania „Postawy Polaków wobec finansów 2025”. Jednocześnie 83 proc. osób zadeklarowało, że oszczędza pieniądze, a 39 proc., że ma długi.
Jak wskazano w raporcie opisującym badanie zrealizowane przez Fundację THINK! i Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, 75 proc. badanych spodziewa się, że sytuacja finansowa ich gospodarstw domowych w ciągu roku nie pogorszy się, a 22 proc. oczekuje, że przynajmniej częściowo się poprawi. Ponadto 35 proc. badanych deklaruje, że ich sytuacja finansowa jest stabilna, co stanowi wzrost o 6 p.p. w porównaniu do badania z 2024 r. Finansowo bezpiecznie czuje się 30 proc. badanych (wzrost o 5 p.p.).
Widać wyraźny wzrost dojrzałości finansowej Polaków: większość oszczędza, a coraz więcej inwestuje i planuje długoterminowo, także z myślą o emeryturze. Nadal jednak dominuje potrzeba bezpieczeństwa — wielu odkłada przede wszystkim „na czarną godzinę”
— ocenił główny ekonomista banku Citi Handlowy Piotr Kalisz, cytowany w publikacji.
