Albo nakaz wypłat z budżetu każdego kraju członkowskiego, albo nowy wspólny unijny dług – takie pomysły ma Komisja Europejska na sfinansowanie pomocy Ukrainie. O takich propozycjach mówiła wczoraj w Europarlamencie szefowa Komisji Europejskiej, a dziś omawiają je ministrowie finansów państw unijnych w Brukseli.
Polityczna gra długiem
Wprawdzie Ursula von der Leyen przyznała, że „najskuteczniejszym sposobem na utrzymanie obronności i gospodarki Ukrainy” byłoby wykorzystanie zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów, ale ze względu na ostry sprzeciw rządu Belgii przedstawiła kolejne opcje finansowania. Jak podaje portal Politico, który już w zeszłym tygodniu informował o koncepcji wspólnego długu, wczoraj przewodnicząca Komisji mówiła także o możliwości nałożenia na każdego członka UE obowiązku indywidualnego finansowania Ukrainy z własnego krajowego budżetu. …
