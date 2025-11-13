Obowiązkowa pomoc dla Ukrainy? Albo kolejny unijny dług, albo finansowanie Kijowa bezpośrednio z budżetów państw członkowskich

Flagi UE i Ukrainy / autor: Fratria

Albo nakaz wypłat z budżetu każdego kraju członkowskiego, albo nowy wspólny unijny dług – takie pomysły ma Komisja Europejska na sfinansowanie pomocy Ukrainie. O takich propozycjach mówiła wczoraj w Europarlamencie szefowa Komisji Europejskiej, a dziś omawiają je ministrowie finansów państw unijnych w Brukseli.

Polityczna gra długiem

Wprawdzie Ursula von der Leyen przyznała, że „najskuteczniejszym sposobem na utrzymanie obronności i gospodarki Ukrainy” byłoby wykorzystanie zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów, ale ze względu na ostry sprzeciw rządu Belgii przedstawiła kolejne opcje finansowania. Jak podaje portal Politico, który już w zeszłym tygodniu informował o koncepcji wspólnego długu, wczoraj przewodnicząca Komisji mówiła także o możliwości nałożenia na każdego członka UE obowiązku indywidualnego finansowania Ukrainy z własnego krajowego budżetu. …

