Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/745570-szczyt-popytu-na-rope-naftowa-przypadnie-w-polxxi-w-raport

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.