Firma meblarska Black Red White znów chce dokonać grupowych zwolnień, które objąć mają aż 800 pracowników we wschodniej Polsce, czyli tam, gdzie działają fabryki mebli Black Red White.
Portal Gazetabilgoraj.pl zapytał przedstawicielkę Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju Halinę Bazan o plan redukcji zatrudnienia w Black Red White. Bazan odpowiedziała, że pierwsze zgłoszenie dotyczące przeprowadzenia zamiaru zwolnień grupowych dotarło do biłgorajskiego urzędu pod koniec września 2025 roku, zaś pod koniec października BRW uściśliło, że restrukturyzacja ma dotyczyć wszystkich zakładów firmy na różnych poziomach stanowisk, począwszy od produkcji, a na administracji skończywszy.
Do zwolnień ma dojść od listopada 2025 roku do grudnia 2026 roku. Co zostało podane jako powód takiej decyzji? Otóż restrukturyzacja, modernizacja zakładów, a także likwidacja części jednostek organizacyjnych.
Walka związkowców
Szef „Solidarności” w Black Red White Andrzej Naworol potwierdził informację o tym, że opcja zwolnienia 800 osób z prawie 2700 zatrudnionych w grupie kapitałowej została już ogłoszona. Przedstawiono nawet związkowcom Regulamin Zwolnień, których jednak, podobnie jak na początku bieżącego roku, nie podpisali.
Walczymy o większe odprawy, średnia wieku w tej firmie, która jest na naszym rynku od ponad 30 lat, to 49-50 lat. Ci ludzie tworzyli tę firmę, chociażby ze względu na tych ludzi, nie podpisaliśmy regulaminu
— powiedział Andrzej Naworol dla portalu Gazetabilgoraj.pl.
Przedstawiciele „Solidarności” liczą na to, że pracodawcy uda się przeprowadzić restrukturyzację bez konieczności dokonania zwolnień grupowych w liczbie, która została zgłoszona do Powiatowego Urzędu Pracy.
Uważamy, że prezes Formela nie po to przejął firmę, żeby ją zamykać
— przekonują związkowcy z „Solidarności”.
Czarna seria w BRW
To już kolejna fala zwolnień w Black Red White w tym roku, gdyż w pierwszym półroczu 2025 roku - między 28 lutego a 30 czerwca - ukończony został pierwszy plan redukcji zatrudnienia, który ogarnął 421 pracowników, choć początkowo zakładano, że zwolnienia otrzyma nawet 350 osób.
Największa redukcja zatrudnienia została przeprowadzona w zakładzie w Przeworsku, gdzie zwolniono 220 osób i wygaszono tamtejszą produkcję. Powodem takich decyzji wg. BRW miało być pogorszenie wyników finansowych, rosnące koszty pracownicze i operacyjne oraz spadek przychodów.
W marcu 2025 roku austriacki XXXLutz miał 50 proc. udziałów w grupie Black Red White i zapewniał o pełnym przejęciu firmy. W sierpniu jednak natychmiastowo wycofał się z tej decyzji. 22 sierpnia prezes zarządu Black Red White Dariusz Formela złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek ws. przejęcia kontroli nad spółką. Za odkupienie akcji XXXLutz zapłacić ma 80 mln euro.
Wyniki handlowe
Jakie są wyniki Black Red White? Firma w 2024 roku osiągnęła stratę rzędu 137 mln zł, a zatrudnienie spadło do 3,5 tys. osób. Dla przypomnienia, w 2023 roku BRW zatrudniało 4 tys. osób.
W skład całej Grupy Kapitałowej wchodzi Black Red White S.A. oraz 10 spółek zależnych, w tym 4 polskich i 6 podmiotów zagranicznych.
Działalność produkcyjna na rzecz Black Red White prowadzona jest w 16 zakładach produkcyjnych.
