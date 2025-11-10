Patriotyzm to również wybieranie polskich produktów w sklepach. W nagraniu wideo udostępnionym w mediach społecznościowych przypomina o tym były premier Mateusz Morawiecki.
Szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w nagraniu zachęca do korzystania z aplikacji POLA, która pokazuje polskie produkty.
Patriotyzm gospodarczy zaczyna się od codziennych wyborów, od nas. Zanik kupisz - sprawdź, komu naprawdę służy Twój paragon. Korzystajmy z takich aplikacji jak Pola. Kupuj polskie produkty, wspieraj polskie firmy, kupuj mądrze
— apeluje Morawiecki.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/745421-morawiecki-zacheca-do-patriotyzmu-gospodarczego-wideo
