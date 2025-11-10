WIDEO

Patriotyzm gospodarczy. Czy w sklepach wybieramy polskie produkty? Morawiecki: Zanik kupisz - sprawdź, komu służy Twój paragon

autor: Fratria/X

Patriotyzm to również wybieranie polskich produktów w sklepach. W nagraniu wideo udostępnionym w mediach społecznościowych przypomina o tym były premier Mateusz Morawiecki.

Szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w nagraniu zachęca do korzystania z aplikacji POLA, która pokazuje polskie produkty.

Patriotyzm gospodarczy zaczyna się od codziennych wyborów, od nas. Zanik kupisz - sprawdź, komu naprawdę służy Twój paragon. Korzystajmy z takich aplikacji jak Pola. Kupuj polskie produkty, wspieraj polskie firmy, kupuj mądrze

— apeluje Morawiecki.

