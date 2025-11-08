Sytuacja na rynku pracy staje się coraz bardziej dramatyczna. Bezrobocie rośnie w zawrotnym tempie, a teraz na bruku wylądują kolejne setki osób. Firma Black Red White S.A. poinformowała, że planuje redukcje zatrudnienia o 800 osób. „Podziękowania proszę kierować do Brukseli i do ich nadwiślańskich marionetek” - wskazał Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu.
Portal Lublin24.pl poinformował, że Black Red White S.A., czyli największy pracodawca w regionie z siedzibą w Biłgoraju kolejny raz przeprowadzi grupowe zwolnienia.
Spółka zgłosiła plan redukcji zatrudnienia obejmujący w sumie około 800 osób
— przekazały media.
Demolka gospodarki
Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Rafał Mekler, lider Konfederacji na Lubelszczyźnie.
800 miejsc pracy w powiatowym mieście na wschodzie Polski tango down. Demolka gospodarki postępuje
— podkreślił.
Gorzkie podsumowanie
Głos zabrał także Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu.
Podziękowania proszę kierować do Brukseli i do ich nadwiślańskich marionetek:
· wdrażających w oczywisty sposób destrukcyjną politykę handlowo-przemysłowo-energetyczną;
· regularnie oszukujących społeczeństwo co do prognozowanych rezultatów;
· ukrywających i dezinformujących na temat zawieranych ustaleń;
· kłamiących na temat tworzonych planów i realizowanych oraz nierealizowanych działań;
· ukrywających rzeczywiste rezultaty;
· odsuwających od siebie odpowiedzialność;
· w wielu wypadkach tak głupich, że nawet nie rozumieją co robią
— wymieniał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/745259-kolejne-grupowe-zwolnienia-w-black-red-white-bosak-mocno
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.