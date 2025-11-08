Kolejne grupowe zwolnienia w Black Red White! Bosak: "Podziękowania proszę kierować do Brukseli i do ich nadwiślańskich marionetek"

Krzysztof Bosak wypunktował koalicję rządzącą po tym, jak BRW przeprowadza redukcję zatrudnienia. / autor: Fratria

Sytuacja na rynku pracy staje się coraz bardziej dramatyczna. Bezrobocie rośnie w zawrotnym tempie, a teraz na bruku wylądują kolejne setki osób. Firma Black Red White S.A. poinformowała, że planuje redukcje zatrudnienia o 800 osób. „Podziękowania proszę kierować do Brukseli i do ich nadwiślańskich marionetek” - wskazał Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu.

Portal Lublin24.pl poinformował, że Black Red White S.A., czyli największy pracodawca w regionie z siedzibą w Biłgoraju kolejny raz przeprowadzi grupowe zwolnienia.

Spółka zgłosiła plan redukcji zatrudnienia obejmujący w sumie około 800 osób

— przekazały media.

Demolka gospodarki

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Rafał Mekler, lider Konfederacji na Lubelszczyźnie.

800 miejsc pracy w powiatowym mieście na wschodzie Polski tango down. Demolka gospodarki postępuje

— podkreślił.

Gorzkie podsumowanie

Głos zabrał także Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu.

Podziękowania proszę kierować do Brukseli i do ich nadwiślańskich marionetek:

· wdrażających w oczywisty sposób destrukcyjną politykę handlowo-przemysłowo-energetyczną;

· regularnie oszukujących społeczeństwo co do prognozowanych rezultatów;

· ukrywających i dezinformujących na temat zawieranych ustaleń;

· kłamiących na temat tworzonych planów i realizowanych oraz nierealizowanych działań;

· ukrywających rzeczywiste rezultaty;

· odsuwających od siebie odpowiedzialność;

· w wielu wypadkach tak głupich, że nawet nie rozumieją co robią

— wymieniał.

as/X/Lublin24.pl

