Czytaj więcej
NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności” - czytamy w komunikacie NBP. Rezerwy aktywów wyniosły na koniec października 2025 roku 228 mld euro.

Narodowy Bank Polski opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec października 2025 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 228 mld euro i był wyższy o 4,7 mld euro niż na koniec września 2025 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,5 mld dolarów i osiągnął poziom 264 mld dolarów.

Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności

— podał w NBP w komunikacie.

Bank centralny przypomniał, że inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskuje zdywersyfikowaną ekspozycję na globalny rynek akcji. Niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej.

xyz/PAP

