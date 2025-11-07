„Rząd Tuska za pomocą ‘cyrku rozliczeń’ odwraca uwagę od pogarszającej się sytuacji gospodarczej Polski i depcze ostatnie lata ciężkiej pracy Polaków. Spójrzcie na dane - one nie kłamią, w przeciwieństwie do rządowej propagandy sukcesu” - podkreślił Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier w nowym wpisie na platformie X.
Jak wskazał Mateusz Morawiecki, „dane GUS za 2024 rok każą bić na alarm: setki małych i średnich firm padło na kolana, likwidując tysiące miejsc pracy dla zwykłych Polaków”.
To nie „optymalizacja” – to masakra przedsiębiorczości pod butem obecnej koalicji!
— podkreślił wiceprezes PiS.
Zwrócił uwagę na fakt, że danom GUS wtórują odczyty MRPiPS.
Liczba bezrobotnych wzrosła piąty miesiąc z rzędu. W ciągu roku to wzrost o 103 tys. - najwięcej od 5 lat
— napisał.
„Prawdziwe piekło dla biznesu”
Były premier zauważył również, że:
Przychody firm w Polsce spadły o 144 mld zł w porównaniu do 2023 roku, a dochody netto runęły o prawie 40 mld zł.
Zapytał także, co jest szczególnie niepokojące.
Przychody malały w szybszym tempie (2,3 proc.) niż koszty prowadzenia działalności (1,7 proc.). Rentowności lecą na łeb na szyję, bo obecny rząd tworzy dla biznesu prawdziwe piekło: wyższe podatki, biurokratyczny chaos i zielony fanatyzm, który zabija konkurencyjność
— zaznaczył Mateusz Morawiecki.
Wskazał, że „inne wskaźniki również napawają niepokojem”.
Wskaźnik poziomu kosztów ogółem w 2024 r. wyniósł 95,7 proc. wobec 95,1 proc. w 2023 r., wskaźnik rentowności obrotu brutto 4,3 proc. (4,9 proc. w 2023 r.), wskaźnik rentowności obrotu netto 3,4 proc. (4,0 proc.)
— napisał.
20 proc. firm bez dochodu!
Co to oznacza? Ponad 20 proc. wszystkich działających firm nie osiągnęło w 2024 roku żadnego dochodu! To tłumaczy falę zwolnień grupowych i dziurę w budżecie państwa – upadające biznesy to mniej podatków dla rządu, który i tak wydaje coraz więcej, a pieniędzy brakuje wszędzie. A najbardziej - w służbie zdrowia!
— wskazał wiceprezes PiS.
Dopytywał, a co ze spółkami Skarbu Państwa?
Chwalą się wzrostem wartości Orlenu, a tymczasem Jastrzębska Spółka Węglowa tonie: rentowność w górnictwie z +5,0 proc. w 2023 na -10,1 proc. w 2024! Transport spadł z 4,5 proc. do 2,8 proc., przetwórstwo przemysłowe z 4,8 proc. do 3,6 proc.
— wyliczył były premier.
To nie pech – to sabotaż gospodarki przez ekipę, która woli wdrażać unijne dyrektywy niż tworzyć polskie miejsca pracy. Polsko - obudź się! Czy musi nastąpić katastrofa gospodarcza, by rząd zrozumiał, że powinien zajmować się gospodarką i bezpieczeństwem, a nie zemstą?
— zapytał na koniec Mateusz Morawiecki.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Co na to rząd? W tym roku już ponad 5 tysięcy firm ogłosiło niewypłacalność! To o 17 proc. więcej niż w zeszłym roku
— Fala bankructw. Sasin reaguje: W przerwie między konsumpcją mocno już skwaśniałego żurku premier Tusk mógłby wreszcie przejrzeć na oczy
— Morawiecki: Nie pozwólmy, żeby bezradność tego rządu doprowadziła do kolejnej fali zwolnień i upadłości! Za 2 lata nie będzie już czego ratować
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/745183-morawiecki-obecny-rzad-tworzy-dla-biznesu-prawdziwe-pieklo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.