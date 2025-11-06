Skuteczny jak Donald Tusk? Bruksela forsuje swoje pomysły wbrew polskim interesom

Opowiadanie, że opóźnienie zaledwie o rok podatku węglowego od ogrzewania i paliwa, czyli ETS2, to sukces, jest co najmniej zaskakujące i wątpliwe; prawdziwym sukcesem byłoby w ogóle jego wycofanie – uważa była minister Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska -Trzeciakowska.

Wczoraj rząd chwalił się swoimi wpływami na unijnym forum, gdyż ministrowie krajów członkowskich porozumieli się co do opóźnienia o rok wdrożenia nowego systemu handlu emisjami w unii – EU ETS 2. Zacznie obowiązywać od 2028 roku, choć od wielu miesięcy jest ostro krytykowany przez wiele krajów, a także ekspertów. System wzbudza uzasadnione, potwierdzone licznymi analizami, obawy o gwałtowny wzrost cen paliwa i rachunków za ciepło.

Zaklęcia Brukseli

W wywiadzie dla portalu wGospodarce.pl Anna Łukaszewska – Trzeciakowska ostrzega, że 12-miesięczne opóźnienie podatku węglowego nie poprawi sytuacji osób, które ogrzewają domy paliwami kopalnymi i korzystają z aut spalinowych. W Polsce są ich miliony. …

