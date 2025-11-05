Polska pracuje nad umową z USA ws. importu LNG, który ma trafić do Ukrainy i Słowacji - podała agencja Reuters, powołując się na anonimowe źródła zbliżone do sprawy. O tym, że Polska może stać się hubem dla dostaw gazu na Słowację, mówił w Bratysławie prezydent Karol Nawrocki.
Polska pracuje nad umową o imporcie skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA, który będzie dostarczany do Ukrainy i Słowacji.
W ocenie dwóch źródeł, z którymi rozmawiała agencja, umowa może jeszcze bardziej zacieśnić więzy Unii Europejskiej z amerykańskim sektorem energetycznym.
Jeden z informatorów wskazał, że urzędnicy spodziewają się ogłosić wspólną deklarację o zwiększeniu importu po spotkaniu stron na transatlantyckiej konferencji energetycznej w Atenach, które odbędzie się pod koniec tego tygodnia.
Jedno ze źródeł wskazało, że potem rozpoczną się rozmowy na temat warunków dostaw na Słowację.
W depeszy wskazano, że informatorzy ocenili, iż potencjalne wolumeny gazu przesyłanego przez Polskę mogłyby wynieść nawet 4 mld metrów sześciennych do 5 mld metrów sześciennych rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi roczne zużycie gazu na Słowacji.
Wskazano, że departament Energii USA nie odpowiedział na prośbę o komentarz, a polski resort energii odmówił komentarza.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/745007-polska-pracuje-nad-umowa-z-usa-ws-importu-lng
