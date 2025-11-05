Przyszłoroczna Konferencja Odbudowy Ukrainy odbędzie się w Polsce - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak zaznaczył, najbardziej prawdopodobną lokalizacją wydarzenia, które zgromadzi przedstawicieli świata polityki, biznesu i organizacji międzynarodowych, jest Gdańsk.
Strona ukraińska zdecydowała w ubiegłym tygodniu o miejscu organizacji przyszłorocznej Konferencji Odbudowy Ukrainy, która w tym roku odbywała się w Rzymie. W 2026 roku konferencja będzie organizowana w Polsce
— powiedział Wojciech Balczun podczas konferencji z okazji 100 dni od objęcia przez niego stanowiska w MAP.
Zakładam, że bardzo prawdopodobną lokalizacją jest Gdańsk
— dodał.
W dniach 10-11 lipca w Rzymie odbyła się czwarta edycja Konferencji Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference, URC).
Coroczna URC to spotkanie przedstawicieli państw, samorządów, świata biznesu i organizacji pozarządowych w celu analizowania potrzeb Ukrainy i wypracowania konkretnych mechanizmów odbudowy. W tym roku skupiono się na czterech obszarach tematycznych: biznesowym, społecznym, lokalnym i regionalnym, unijnym (przystąpienie do UE i reformy).
Prawdopodobnie to będzie Gdańsk
W ocenie ministra aktywów państwowych będzie to jedno z największych wydarzeń organizowanych w Polsce w 2026 roku.
Uważamy, że będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce w przyszłym roku. Tam się zbierze cały świat, a dyskusja będzie się toczyć na poziomie politycznym i gospodarczym
— powiedział.
Jest umówiony komitet organizacyjny pod przewodnictwem ministra Andrzeja Domańskiego, ale z naszym bardzo aktywnym udziałem. Z ramienia Ministerstwa Aktywów Państwowych pani minister Eliza Zeidler będzie personalnie włączona w prace. Pani minister pracowała przez wiele miesięcy z ministrem Pawłem Kowalem, pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy Ukrainy, wiemy jakie wyzwania są przed Polską jeśli chodzi o zabezpieczenie swojej pozycji w przypadku, gdy wojna się skończy i Ukraina się obroni. Powinniśmy tam być jednym z kluczowych graczy
— dodał.
Eliza Zeidler od środy jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Zbiegło się to w czasie z odejściem z ministerstwa Roberta Kropiwnickiego, który był sekretarzem stanu od 13 grudnia 2023 roku.
xyz/PAP
