Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Narodowy Bank Polski poinformował, że główna stopa referencyjna wynosi teraz 4,25 proc. w skali roku. To już piąta obniżka w 2025 roku.
Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej
— poinformował bank centralny.
NBP dodał, że obniżki stóp wejdą w życie jutro, 6 listopada 2025 r.
Była to piąta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,50 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,25 proc.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/744983-rpp-podjela-decyzje-stopy-procentowe-w-dol
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.