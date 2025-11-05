Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję. Stopy procentowe w dół! Obniżki wejdą w życie od jutra. To piąta obniżka w tym roku

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Narodowy Bank Polski poinformował, że główna stopa referencyjna wynosi teraz 4,25 proc. w skali roku. To już piąta obniżka w 2025 roku.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej

— poinformował bank centralny.

NBP dodał, że obniżki stóp wejdą w życie jutro, 6 listopada 2025 r.

Była to piąta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,50 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,25 proc.

