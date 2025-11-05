„Polska i Słowacja są nie tylko sąsiadami, ale także sprawdzonymi przyjaciółmi i partnerami nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w NATO” – mówił prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim w Bratysławie.
Dziś prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Bratysławie, gdzie spotkał się z prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim.
Sprawdzeni przyjaciele
Podczas wspólnej konferencji podkreślił, że rozmowa w cztery oczy pokazała, że Polska i Słowacja są nie tylko sąsiadami, ale także sprawdzonymi przyjaciółmi i partnerami nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w NATO.
Jak zaznaczył, rozmowy dotyczyły tematów politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych. Dodał, że prezydent Pellegrini zadeklarował m.in., że słowacka część Via Carpatii, czyli drogi ekspresowej R4, będzie gotowa w ciągu kilku lat.
Polska „hubem” dla Słowacji
Karol Nawrocki poinformował także, że przekazał prezydentowi Słowacji, iż Polska w krótkim czasie może stać się „realnym hubem” dla dostaw na Słowację gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych.
Odnosząc się do współpracy na polu bezpieczeństwa, podkreślił, że Słowacja jest jednym z liderów produkcji amunicji w Europie, a jednocześnie jest krajem zainteresowanym zakupem czołgów K2PL, które mają być produkowane w Polsce.
Prezydent podkreślił, że zarówno Polacy, jak i Słowacy sprzeciwiają się przyjmowaniu jakichkolwiek kwot migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego i wyraził nadzieję, że podczas najbliższego szczytu Grupy Wyszehradzkiej zarówno Węgry, jak i Czechy potwierdzą to stanowisko.
