Prezydent w Bratysławie: Polska w krótkim czasie może stać się "realnym hubem" dla dostaw na Słowację gazu ze Stanów Zjednoczonych

Polska i Słowacja są nie tylko sąsiadami, ale także sprawdzonymi przyjaciółmi i partnerami nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w NATO” – mówił prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim w Bratysławie.

Dziś prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Bratysławie, gdzie spotkał się z prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim.

Sprawdzeni przyjaciele

Podczas wspólnej konferencji podkreślił, że rozmowa w cztery oczy pokazała, że Polska i Słowacja są nie tylko sąsiadami, ale także sprawdzonymi przyjaciółmi i partnerami nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w NATO.

Jak zaznaczył, rozmowy dotyczyły tematów politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych. Dodał, że prezydent Pellegrini zadeklarował m.in., że słowacka część Via Carpatii, czyli drogi ekspresowej R4, będzie gotowa w ciągu kilku lat.

Polska „hubem” dla Słowacji

Karol Nawrocki poinformował także, że przekazał prezydentowi Słowacji, iż Polska w krótkim czasie może stać się „realnym hubem” dla dostaw na Słowację gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych.

Odnosząc się do współpracy na polu bezpieczeństwa, podkreślił, że Słowacja jest jednym z liderów produkcji amunicji w Europie, a jednocześnie jest krajem zainteresowanym zakupem czołgów K2PL, które mają być produkowane w Polsce.

Prezydent podkreślił, że zarówno Polacy, jak i Słowacy sprzeciwiają się przyjmowaniu jakichkolwiek kwot migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego i wyraził nadzieję, że podczas najbliższego szczytu Grupy Wyszehradzkiej zarówno Węgry, jak i Czechy potwierdzą to stanowisko.

CZYTAJ WIĘCEJ: Komisja Europejska: Jesteśmy gotowi rozmawiać z USA o zakupach LNG. „Unia Europejska jest w tej kwestii w trudnym położeniu”

tt/PAP

