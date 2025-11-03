Czechy chcą być bardziej niezależne. Premier Andrej Babiš na kursie kolizyjnym z Brukselą

Premier Czech Andrej Babiš / autor: PAP/EPA
Premier Czech Andrej Babiš / autor: PAP/EPA

Nowe czeskie władze nie zamierza wdrażać ani Paktu Migracyjnego ani unijnego podatku węglowego od ogrzewania i paliw, sprzeciwia się także wprowadzeniu euro.

„Unia ma swoje granice”

Tak wynika z umowy koalicyjnej, jaką podpisują dziś przywódcy trzech partii, planujących utworzenie rządu po niedawnych wyborach parlamentarnych w Czechach. Na jego czele stanie lider ANO Andrej Babiš, który jeszcze w czasie kampanii wyborczej zapowiadał zmianę polityki i zaostrzenie kursu wobec proklimatycznych oczekiwań Brukseli i jej polityki migracyjnej.

Czeskie media poinformowały już o głównych elementach umowy koalicyjnej. Wszystko wskazuje na to, że nowy rząd zamierza postawić na większą niezależność kraju w ramach Unii Europejskiej. Według portalu Euractive w umowie napisano nawet, że „UE ma…

