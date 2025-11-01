Operator systemu BLIK poinformował, że poranny atak DDoS zakłócił działanie płatności. Jak zapewniono, sytuacja została opanowana, a od godziny 10:33 transakcje powinny przebiegać bez zakłóceń.
BLIK wyjaśnił na platformie X, że od wczesnych godzin porannych obserwowany był zewnętrzny atak typu DDoS, który wpływał na płynne działanie płatności w systemie. Jak poinformowano, sytuacja wraca do normy – infrastruktura została zabezpieczona, a systemy są stale monitorowane.
Od godziny 10.33 użytkownicy BLIKA nie powinni mieć już problemów z realizacją transakcji
— poinformował operator.
BLIK już działa!
Natomiast na Facebooku BLIK poinformował, że „problemy z funkcjami BLIKA zostały już rozwiązane”.
Usługa działa prawidłowo. Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za niedogodności
— dodał.
Ataki typu DDoS
Ataki typu DDoS polegają na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowej niedostępności usług.
Wcześniej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał na platformie X, że od wczesnych godzin porannych obserwowane są zakłócenia w działaniu systemów płatniczych. Dodał, że przyczyną był zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową.
Trwają intensywne działania służb, aby wyeliminować skutki tego ataku. Sytuacja wraca do normy, infrastruktura jest zabezpieczana, co przekłada się na przywracanie funkcjonowania płatności
— napisał Gawkowski.
Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że tego typu ataki zdarzają się regularnie, jednak w większości przypadków polskie służby skutecznie je blokują, zanim użytkownicy odczują ich skutki.
Płatności mobilne
BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.
