„Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) są jedynym z priorytetów rządu, to rozwiązanie będzie wdrożone w 2026 r.” – zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.
Podczas konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański został zapytany o stan prac nad Osobistymi Kontami Inwestycyjnymi.
OKI są jednym z priorytetów rządu. To rozwiązanie będzie wdrożone w 2026 r.
— powiedział Domański.
W ramach OKI inwestycje do 100 tys. zł mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
