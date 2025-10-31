Minister finansów obiecuje: Osobiste Konta Inwestycyjne są jednym z priorytetów rządu. To rozwiązanie będzie wdrożone w 2026 r.

Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) są jedynym z priorytetów rządu, to rozwiązanie będzie wdrożone w 2026 r.” – zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.

Podczas konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański został zapytany o stan prac nad Osobistymi Kontami Inwestycyjnymi.

OKI są jednym z priorytetów rządu. To rozwiązanie będzie wdrożone w 2026 r.

— powiedział Domański.

W ramach OKI inwestycje do 100 tys. zł mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

