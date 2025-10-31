Choć do rozpoczęcia szczytu klimatycznego w Brazylii COP 30 organizowanego pod egidą ONZ pozostało zaledwie dziesięć dni, w Unii Europejskiej, która ma ambicje wyznaczać światu kierunek polityki „ratowania płonącej planety”, nie ma porozumienia w kwestii poziomu redukcji emisji do 2035 i 2040 roku.
Brakuje czasu
Władze Komisji Europejskiej i Danii, która sprawuje w tym półroczu prezydencję, mają coraz mniej czasu na przekonanie państw członkowskich Unii do zaakceptowania nowych celów ograniczenia emisji w kolejnych dekadach. I to, pomimo że formalnie obowiązuje Zielony Ład, czyli plan, iż do 2050 roku cała Wspólnota stanie się neutralna dla klimatu.
By go zrealizować, Bruksela uznała, że jednym z najlepszych sposobów będzie wyznaczanie celów ograniczenia emisji, tzw. pośrednich.…
