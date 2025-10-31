Ambitne cele klimatyczne nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością. Nie zraża to jednak Komisji Europejskiej

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Choć do rozpoczęcia szczytu klimatycznego w Brazylii COP 30 organizowanego pod egidą ONZ pozostało zaledwie dziesięć dni, w Unii Europejskiej, która ma ambicje wyznaczać światu kierunek polityki „ratowania płonącej planety”, nie ma porozumienia w kwestii poziomu redukcji emisji do 2035 i 2040 roku.

Brakuje czasu

Władze Komisji Europejskiej i Danii, która sprawuje w tym półroczu prezydencję, mają coraz mniej czasu na przekonanie państw członkowskich Unii do zaakceptowania nowych celów ograniczenia emisji w kolejnych dekadach. I to, pomimo że formalnie obowiązuje Zielony Ład, czyli plan, iż do 2050 roku cała Wspólnota stanie się neutralna dla klimatu.

By go zrealizować, Bruksela uznała, że jednym z najlepszych sposobów będzie wyznaczanie celów ograniczenia emisji, tzw. pośrednich.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych