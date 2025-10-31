Narodowe Centrum Badań Jądrowych i amerykańska firma Westinghouse podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej.
Jak poinformowano podczas konferencji prasowej, wspólne działania NCBJ i Westinghouse będą dotyczyć m.in. projektów technologicznych, naukowo-badawczych, badawczo-wdrożeniowych i szkoleń.
Inwestycja w przyszłość
Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że współpraca NBCJ z Westinghouse to inwestycja w przyszłość.
Energetyka jądrowa staje się (…) siłą motoryczną polskiej gospodarki. Nie chcemy być tylko państwem, które będzie realizowało te inwestycje, ale chcemy być państwem, które będzie je rozwijało, (…) które będzie także w Unii Europejskiej i w całym naszym regionie państwem wiodącym w dziedzinie nowych technologii, nowych kompetencji
— stwierdził minister.
Według wiceministra energii i pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciecha Wrochny umowa to „wielki cywilizacyjny projekt”.
Ma być szansą zarówno dla naszych partnerów, ale przede wszystkim dla polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, polskich naukowców
— przekonywał.
Strategiczne partnerstwo
Dyrektor NCBJ prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki zaznaczył z kolei, że połączenie potencjału badawczego i technologicznego NCBJ z globalnym doświadczeniem Westinghouse przyspieszy realizację polskiego programu jądrowego.
Nasze partnerstwo ma charakter strategiczny. Łączymy siły w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i transformacji niskoemisyjnej – od badań nad technologiami reaktorowymi, poprzez rozwój łańcucha dostaw, po szkolenie personelu i współpracę z przemysłem. (…) Energetyka jądrowa to plany wieloletnie. My częścią tych planów byliśmy, jesteśmy i będziemy
— uznał prof. Kupecki.
Wiceprezes ds. rozwoju technologii i szefowa działu badań i rozwoju Westinghouse Lou Martinez podkreśliła, że amerykańskie przedsiębiorstwo łączy globalne doświadczenie z lokalną wiedzą – co służy bezpiecznej transformacji energetycznej.
Przed nami bardzo dużo pracy. Musimy opracowywać kolejne projekty i w kompleksowy sposób do nich podchodzić
— wyjaśniła.
Z kolei prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik zauważył, że w kierowanej przez niego firmie pracuje już 400 osób i przedsiębiorstwo zamierza zatrudniać kolejne.
Porozumienie NCBJ i Westinghouse
Porozumienie pomiędzy NCBJ i Westinghouse zakłada m.in. wymianę wiedzy, doświadczeń oraz wspólne projekty w kluczowych obszarach dla bezpieczeństwa i rozwoju polskiego programu jądrowego. Obie instytucje będą wspólnie prowadzić m.in. badania nad nowoczesnymi technologiami reaktorowymi, w tym małymi reaktorami modułowymi (SMR) oraz rozwijać infrastrukturę badawczą i testową służącą wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych. Polscy i amerykańscy eksperci będą też współpracować przy analizach bezpieczeństwa i tworzeniu strategii eksploatacyjnych technologii jądrowych.
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku to największa w Polsce jednostka badawcza prowadząca prace naukowe i wdrożeniowe w dziedzinie fizyki jądrowej, energetyki, radiochemii i technologii materiałowych. NCBJ powstał w 2011 r. z połączenia Instytutu Energii Atomowej i Instytutu Problemów Jądrowych. Centrum, nad którym nadzór sprawuje Ministerstwo Energii, obsługuje jedyny w kraju reaktor badawczy Maria, wykorzystywany przede wszystkim do produkcji radiofarmaceutyków.
Westinghouse Electric Company jest amerykańskim przedsiębiorstwem działającym w branży energetyki jądrowej. Zajmuje się projektowaniem i budową elektrowni jądrowych, produkcją urządzeń wykorzystywanych w energetyce nuklearnej oraz ich obsługą, serwisem i kontrolą.
Firma w konsorcjum z Bechtelem ma wybudować na Pomorzu pierwszą polską elektrownię jądrową. Westinghouse jest dostawcą technologii reaktora AP1000 (w elektrowni mają stanąć trzy takie reaktory) i paliwa jądrowego. Zgodnie z obecnym harmonogramem wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy reaktor ma nastąpić w 2028 r. Początek komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku planowany jest na 2036 r.
tt/PAP
