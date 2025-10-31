Inflacja w październiku 2025 r. wyniosła 2,8 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. „Inflacja znowu poniżej oczekiwań ekspertów: 2,8! A jeszcze trzy lata temu o tej porze roku była sześć razy wyższa. Nie trzeba było przebierać się na Halloween, ceny w sklepach były wystarczająco przerażające” - napisał na portalu X premier Donald Tusk, nie wspominając oczywiście, że drożyzna w sklepach utrzymuje się nadal.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 r. wzrosły rdr o 2,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem poszły w górę o 0,1 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w październiku o 2,9 proc. rdr i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.
Tusk chwali się czymś, na co nie miał wpływu?
Premier Donald Tusk wykorzystał tę okazję, aby uprawiać propagandę sukcesu.
Inflacja znowu poniżej oczekiwań ekspertów: 2,8! A jeszcze trzy lata temu o tej porze roku była sześć razy wyższa. Nie trzeba było przebierać się na Halloween, ceny w sklepach były wystarczająco przerażające. Robimy, nie gadamy!
— napisał na portalu X.
Koszyk inflacyjny i wszystko jasne?
Nie wspomniał oczywiście, że w sklepach nadal mamy drożyznę.
To jest śmianie się ludziom w twarz. Dlaczego jest tak drogo skoro ma być tak tanio? Podstawowe produkty żywnościowe kolejny miesiąc rosną ponad inflację a dla wielu to największy udział w budżecie. Jest to spowodowane między innymi Pana decyzją o podwyżce Vatu odłożoną w czasie i teraz zwiększania marży. Tanieje elektronika przez kursy walut i odzież bo mamy sezon wyprzedaży. Proszę wyjść na ulicę to się panu dobry humor skończy
— wypunktował europoseł PiS, były minister rozwoju Waldemar Buda.
Inflacja zaczęła spadać już na początku 2023 roku, a kiedy Pan przejął władzę, wynosiła 6,2% Po drodze jeszcze zmieniliście koszyk inflacyjny, więc dzięki temu również o raportowane odczyty inflacji są niższe. No i nie zapominajmy, że wysoka inflacja była na całym świecie - a wątpię, aby PiS miał taką potęgę, by spowodować inflację na całym globie
— skomentował pod wpisem Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
Fajnie jest zmienić koszyk inflacyjny, zmniejszyć w nim udział żywności, energii, gazu, dodać do niego np. usługi fotograficzne, a później chwalić się niską inflacją. Polecam Panu Premierowi przejść się co miesiąc do sklepu. Będzie szok
— dodał także Patryk Spaliński, zwracając uwagę na podobne aspekty tematu.
„Robimy, nie gadamy!” - ale co konkretnie „robimy”? Dodajmy, że wysoka inflacja z 2022 czy 2023 r. była „winą” prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego. Ta niższa od prognozowanej przez analityków nagle jest „zasługą” rządu Donalda Tuska?
