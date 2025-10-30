Opłaty za ogrzewanie już są wysokie, a nowe pomysły rządu jeszcze je podniosą

autor: Fratria

Jakby mieszkańcy bloków i domów wielorodzinnych mieli za mało problemów z rosnącymi rachunkami za ciepło, rząd wymyślił jeszcze nowy sposób na dodatkowe opłaty. W przyszłym roku wszyscy będą musieli zamontować sobie liczniki ciepła. - I tylko ich producenci i importerzy zacierają ręce – komentuje profesor Władysław Mielczarski, ekspert rynku energetycznego.

Rząd Donalda Tuska postanowił znowelizować ustawę o efektywności energetycznej budynków, którą – jeśli zaakceptuje ją Parlament i podpisze Prezydent RP – wejdzie w życie bardzo szybko i spowoduje wzrost kosztów dla lokatorów i właścicieli mieszkań w budynkach, które korzystają z ciepła systemowego.

Ciepło coraz droższe

Formalnie rządzący argumentują, że chodzi o wyrównanie nierówności, a w praktyce oznacza to wprowadzenie minimalnej…

