Komisja Europejska chce pomóc krajom unijnym w zakupie gazu spoza Rosji, ale nie wiadomo, czy zrobi to skutecznie i czy oferty będą atrakcyjne cenowo. Inicjatywa KE będzie mieć szczególne znaczenie dla Węgier, Słowacji, które w dużej mierze wykorzystują tani rosyjski surowiec i obawiają się, że nowe dostawy będą znacznie droższe.
Wspólne zakupy
Po tym, jak kilka dni temu zapadła decyzja o zaprzestaniu kupowania gazu z Rosji już od 2028 roku, oraz po wcześniejszej, zgodnie z którą w przyszłym roku Unia zrezygnuje z dostaw na podstawie umów krótkoterminowych, przynajmniej kilka krajów musi zapewnić sobie import z nowych kierunków. Komisja Europejska chce więc wrócić do starego pomysłu, który działał tuż po napaści Rosji na Ukrainę, czyli stworzenie platformy (mechanizmu) do wspólnych…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/744403-unia-europejska-chce-zablokowac-import-gazu-z-rosji