Bill Gates - jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie i specjalista od ratowania klimatu - zmienia akcenty w sprawie zielonej transformacji.
W najnowszym eseju, który opublikował twórca Microsoftu na platformie gatesnotes.com, przyznaje, że liczą się nie tylko redukcja emisji gazów cieplarnianych i kolejne zobowiązania państw w tym zakresie, ale także obniżenie ubóstwa i poprawa jakości życia ludzi w ubogich rejonach świata.
Strategiczny zwrot
Jego zdaniem przyszła pora na „strategiczny zwrot” w walce z globalnym ociepleniem.
Czasami dobrobyt ludzkości schodzi na dalszy plan w porównaniu z obniżeniem emisji, co ma negatywne konsekwencje
— napisał.
Bill Gates uważa, że zapewnienie „dobrobytu ludzkości” powinno być priorytetem i przyświecać przyszłym innowacyjnym rozwiązaniom…
