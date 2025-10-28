Gates: Ograniczenie emisji doprowadziło do kryzysu. Założyciel Microsoftu o cieniach zielonej transformacji

Bill Gates - jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie i specjalista od ratowania klimatu - zmienia akcenty w sprawie zielonej transformacji.

W najnowszym eseju, który opublikował twórca Microsoftu na platformie gatesnotes.com, przyznaje, że liczą się nie tylko redukcja emisji gazów cieplarnianych i kolejne zobowiązania państw w tym zakresie, ale także obniżenie ubóstwa i poprawa jakości życia ludzi w ubogich rejonach świata.

Strategiczny zwrot

Jego zdaniem przyszła pora na „strategiczny zwrot” w walce z globalnym ociepleniem.

Czasami dobrobyt ludzkości schodzi na dalszy plan w porównaniu z obniżeniem emisji, co ma negatywne konsekwencje

— napisał.

Bill Gates uważa, że zapewnienie „dobrobytu ludzkości” powinno być priorytetem i przyświecać przyszłym innowacyjnym rozwiązaniom…

