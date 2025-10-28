„Czas powiedzieć dość! Czas powiedzieć - dajcie nam się rozwijać, jak my uważamy za stosowne! Coś, co jest dobre dla Brukseli - nie zawsze (i coraz częściej!) nie jest dobre dla Polski!” - napisał szef EKR Mateusz Morawiecki na portalu X, odnosząc się działań Unii Europejskiej. Były premier przedstawił trzy punkty, które pozwolą Polsce na rozkwit gospodarczy.
Były premier Mateusz Morawiecki opublikował na portalu X wpis, gdzie zawarł trzy „recepty”, które należy zastosować, żeby Polska zaczęła się poważnie rozwijać.
Polska musi teraz wyznaczyć kierunek i iść własną drogą, nie oglądając się na innych. Potrzebujemy polskiego, suwerennego modelu rozwoju. Zapraszam na wątek o tym, jak to osiągnąć
— napisał.
Szef EKR stwierdził, że Polska nie może podążać polityką, jaką wyznacza Unia Europejska, jeżeli chce się liczyć na arenie międzynarodowej.
„Gospodarcze NATO”
Polityk zauważył, że po II wojnie światowej powstał silny sojusz militarny NATO, który jest gwarantem bezpieczeństwa. Wskazał, że konieczne jest powołanie paktu, ale w sferze gospodarczej.
Niezbędna jest suwerenność energetyczna i surowcowa i niezależność od autorytarnych reżimów. Wspólna polityka przemysłowa i technologiczna i inwestycje w chipy, AI, obronność
— wyjaśnił.
Były premier zaapelował, żeby utworzyć strefę wolnego handlu w ramach paktu Północnoatlantyckiego.
„Unia wielu prędkości”
Morawiecki zauważył, że działania UE w celu stworzenia „unii jednej prędkości” są utopią, która nigdy nie może się ziścić. Przypomniał, że Polska w momencie akcesyjnym przystępowała do innej UE, która dziś uzurpuje sobie prawa, na które się nie umawialiśmy.
Czas powiedzieć dość! Czas powiedzieć - dajcie nam się rozwijać, jak my uważamy za stosowne! Coś, co jest dobre dla Brukseli - nie zawsze (i coraz częściej!) nie jest dobre dla Polski!
— stwierdził.
Wskazał na strefę euro, która jest korzystna dla Niemiec, a inne państwa tylko na niej tracą. Zauważył, że Polska zachowała się bardzo mądrze, że do dziś mamy swoją walutę.
Jeżeli niektóre państwa chcą się integrować w ten sposób - za pomocą euro, zielonego ładu, paktu migracyjnego, implementacji systemów ETS - proszę bardzo! Ale pozwólcie innym państwom na realizację innego, własnego modelu rozwoju! A potem porównajmy, kto wyszedł na tym lepiej. Tak rozumiem unię wielu prędkości
— zaproponował.
„Powered by Poland”
Morawiecki wskazał, że suwerenna wizja rozwoju Polski może się spełnić tylko w momencie, gdy państwowe inwestycje będziemy realizować w oparciu o polskie firmy. Tak, żeby pieniądze nie uciekały za granicę, tylko krążyły w układzie zamkniętym.
Musimy tak konstruować przetargi publiczne, by wygrywały je polskie firmy! W 2024 to było ok 500 mld zł, z czego ok. 300 mld zł w przetargach publicznych
— dodał.
Szef EKR podkreślił, że takie działania dzieją się w innych krajach UE. Za przykład podał Francję, której działania są nastawione na angażowanie rodzimych firm przy jednoczesnym blokowaniu podmiotów z zagranicy.
Skoro przeznaczamy ponad 4 proc. PKB na obronność – to te ponad 100 miliardów złotych powinno zostać w Polsce!
— przekonywał.
Morawiecki dodał, że w obliczu zagrożenia ze wschodu Polska powinna stawiać na rodzimy przemysł zbrojeniowy.
Nie kupujmy broni za granicą, jeśli mamy jej odpowiedniki w Polsce!
— napisał.
Poseł PiS zaznaczył, że w nowym geopolitycznym rozdaniu Polska ma ambicje, żeby stać się liderem Europy.
Znaleźliśmy się w nowym świecie. Europa stała się przedmiotowa, a my w tej przedmiotowej Europie chcemy być podmiotowi! Nadawać jej ton, przewodzić i być liderem rozwoju!
— spuentował.
