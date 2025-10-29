We wrześniu Polacy wyraźnie zwiększyli swoje zadłużenie. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że udzielonych zostało o 11 proc. więcej pożyczek gotówkowych do 60 dni niż przed rokiem oraz o 22 proc. więcej pożyczek na okres powyżej 60 dni. Wzrosły też średnie wartości udzielonych pożyczek.
BIK podał, że wrześniowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni wyniosła 1,157 mld zł i była ona wyższa o 24,8 proc. r/r. W całym miesiącu udzielono 467 tys. tych pożyczek; to o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Pożyczki do 60 dni stanowiły 71 proc. wartości wszystkich i 86 proc. liczby udzielonych we wrześniu br. pożyczek gotówkowych. Średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni udzielonej we wrześniu 2025 r. wyniosła 2 476 zł i była o 12,5 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej we wrześniu 2024 r.
Z kolei wartość pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni wyniosła 475 mln zł, a liczba udzielonych pożyczek to 76 tys. szt. - w porównaniu z wrześniem 2024 r. oznacza to wzrost w ujęciu wartościowym o 31,2 proc., a w ujęciu liczbowym o 22,6 proc. Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej we wrześniu 2025 r. na okres dłuższy niż 60 dni wyniosła 6 208 zł i była o 7 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej we wrześniu 2024 r.
Pożyczki ratalne
W segmencie pożyczek ratalnych we wrześniu 2025 r. firmy pożyczkowe udzieliły ich łącznie 892 tys. szt. na kwotę 580 mln zł. Pożyczki ratalne charakteryzują się niską wartością przyznawanych kwot oraz ich udzielanie na finansowanie określonego celu, np. zakup towarów czy usług, nie jest więc bezpośrednio udostępniana klientowi gotówka, którą może dysponować. Liczba nowo udzielonych we wrześniu br. pożyczek ratalnych wzrosła o 28,6 proc. r/r. W ujęciu wartościowym wzrost jest niższy i wyniósł 19,1 proc. r/r.
— przekazano.
Średnia wartość nowo udzielonej we wrześniu 2025 r. pożyczki ratalnej wyniosła 650 zł i była o 7,4 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.
W informacji podkreślono, że w okresie styczeń – wrzesień 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku firmy pożyczkowe udzieliły o 14,2 proc. więcej pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni, o 20,6 proc. więcej pożyczek gotówkowych na okres pow. 60 dni oraz o 25,4 proc. więcej pożyczek ratalnych.
W skład Grupy BIK wchodzą: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.
