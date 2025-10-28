Eksport uzbrojenia mocno urósł. Eksperci jednak ostrzegają, że bez wsparcia rządu dobra passa szybko może się skończyć - pisze we wtorkowym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”.
Gazeta zauważa, że trwająca od prawie czterech lat wojna na Ukrainie znacząco wpłynęła na wskaźniki eksportu polskiej broni.
W 2020 r. polskie firmy wysłały w świat uzbrojenie o wartości niespełna 400 mln euro. Po napaści Rosji na Ukrainę w roku 2022 kwota ta wzrosła do prawie 1,2 mld euro
— pisze „DGP” i dodaje, że rekordowy był rok 2024.
Dziennik, powołując się na dane udostępnione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, informuje, że Polska sprzedała wówczas uzbrojenie o wartości 3,2 mld euro.
Największym odbiorcą polskiego uzbrojenia stała się Ukraina. W 2024 r. kupiła od nas broń za prawie 2,5 mld euro. Do tej kwoty nie wlicza się wartości sprzętu, jaki nasz kraj przekazał w ramach kolejnych pakietów wsparcia. Na drugim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone (190 mln euro), które wyprzedzają Filipiny (185 mln euro) i Hiszpanię (33 mln euro)
— pisze „DGP”.
Jak czytamy, na Ukrainę sprzedaliśmy między innymi 78 moździerzy M74, 18 armatohaubic Krab oraz prawie 300 różnego rodzaju bojowych pojazdów opancerzonych.
Do USA i na Filipiny z PZL Mielec poleciało 13 śmigłowców Black Hawk, a do Estonii, Mołdawii, Norwegii oraz na Łotwę trafiło ponad 160 przenośnych wyrzutni przeciwlotniczych Piorun. Hitem eksportowym okazały się też produkty Grupy WB, czyli drony zwiadowcze FlyEye i amunicja krążąca Warmate
— podaje gazeta.
