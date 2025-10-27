Nagły skok cen artykułów spożywczych w sklepach. Według informacji uzyskany z aplikacji PanParagon dla Business Insider Polska obecnie mamy największy od sierpnia wzrost cen takich produktów jak ziemniaki, pomidory czy papryka. Koszyk zakupów podstawowych artykułów podrożał w ciągu tygodnia o ponad 1 proc. Z kolei inne badania wskazują na raptowny wzrost cen kawy, mięsa, jaj oraz tłuszcze.
Z zaprezentowanej przez Business Insider analizy wynika, że średnie ceny papryki wzrosły aż o ponad 14 proc. Teraz 1 kg kosztuje już 9 zł 73 gr. Drożeje także pomidor malinowy, ale „tylko” o 2,8 proc. Eksperci PanParagon zaobserwowali też niemal 5 proc. wzrost cen ziemniaków. Analizie poddano 14 podstawowych produktów, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków.
96 zł i 93 gr — tyle teraz trzeba zapłacić za kilkanaście podstawowych produktów spożywczych, jak wynika z danych PanParagon. Konsumenci ostatnio mogli zauważyć w sklepach spore podwyżki. W ciągu tygodnia ceny podstawowych artykułów podskoczyły o 1,1 proc. — czyli nasz koszyk podrożał o 1 zł i 4 gr. Można mówić o zaskoczeniu, bo w zeszłym tygodniu obserwowaliśmy dość wyraźny spadek cen
— czytamy w artykule. PanParagon to popularna aplikacja, dzięki której można wyszukiwać promocje, a także przechowywać paragony. Każdego miesiąca do systemu trafia ok. 2 mln dowodów zakupu. Na szczęście niektóre produkty w ostatnich tygodniach tanieją. Chociażby jabłka (o niemal 10 proc.) czy też marchew (7 proc.). Tańsze jest też masło, cukier oraz mąka pszenna. Wręcz dramatycznie wygląda to, jeśli porównamy dane o cenach w ujęciu rocznym.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk ogłosił „koniec pisowskiej drożyzny”, wskazując na niską inflację. Burza w sieci. „Nie czuję tego w swoim portfelu”
W porównaniu do poprzedniego roku jest koszmarnie drogo
To jednak nie jedyne sygnały, które pokazują wzrost cen podstawowych artykułów spożywczych, porównując rok do roku. Z najnowszej edycji raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych”, autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetów WSB Merito, wynika, że we wrześniu br. na 17 analizowanych kategorii produktów, aż 14 było zdrożało.
Najbardziej podrożały art. tłuszczowe, w ujęciu rok do roku prawie o 12 proc. i dotyczy to głównie oleju i margaryny do pieczenia (ten produkt podrożał w stosunku rocznym aż o 23,8 proc.).
Drożeją także główne gatunki mięsa - wołowina, drób i wieprzowina - a także jaja. Nie lepiej jest z nabiałem, tu podwyżka w stosunku rocznym wyniosła prawie 6 i pół proc.
O ok. 7 proc. podrożała także kawa.
CZYTAJ TAKŻE: Spada tempo wzrostu gospodarczego! GUS zrewidował dane w II kwartale 2025 r. Z 3,4 do 3,3 proc. Gdzie odnotowano spadki?
koal/Business Insider/UCE RESEARCH
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/744216-koszmarnie-drogo-ceny-art-spozywczych-poszly-w-gore
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.