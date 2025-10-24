Po tym, jak najpierw Wielka Brytania, a następnie Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na naftowych gigantów – Rosnieft i Łukoil, rząd w Berlinie rusza z obroną aktywów należących do jednego z nich. Spółki Rosnieftu, posiadające udziały w niemieckich rafineriach mają być wyłączone z sankcji.
W ramach zacieśniania współpracy gospodarczej między Niemcami i Rosją, o którą zabiegali szczególnie kanclerz Gerhard Schroeder, a następnie Angela Merkel, nie tylko wybudowano gigantyczny gazociąg przez Bałtyk - Nord Stream – ale także rosyjskie firmy zainwestowały w kluczowe niemieckie sektory. Przykładem takich inwestycji, które nie mogłyby mieć miejsca bez choćby cichego przyzwolenia władz, było wykupienie udziałów w trzech rafineriach przez rosyjski Rosnieft. Koncern ten do czasu napaści Rosji na Ukrainę swobodnie działał, czerpiąc zyski nie tylko ze sprzedaży paliwa ale też z dostaw ropy. …
