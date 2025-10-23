Nie będzie jedności w sprawie ochrony klimatu. Rządy obawiają się, że ambicje Brukseli zabiją gospodarkę

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź zdj. ilustracyjne / autor: Pixabay
zdj. ilustracyjne / autor: Pixabay

Choć szefowa Komisji Europejskiej przed dzisiejszym szczytem przywódców krajów unijnych zapewniała, że narzucenie nowych limitów ograniczenia emisji jest konieczne, by Wspólnota była światowym liderem walki z globalnym ociepleniem, to jednak nie wszystkich przekonała. Dlatego nikłe są szanse na akceptację proponowanego przez Brukselę celu klimatycznego na 2040 rok.

Trudno o jednolite stanowisko

Rozbieżność interesów i oczekiwania wielu krajów, by złagodzić niektóre wymagania wynikające ze strategii klimatycznej Unii Europejskiej powodują, że przedłużają się uzgodnienia nowego celu – redukcji emisji o 90 proc. do 2040 roku (w porównaniu z 1990 r.). Choć Komisja Europejska zaproponowała go już w zeszłym roku, a duńska prezydencja planowała zakończenie negocjacji najpóźniej we wrześniu,…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych