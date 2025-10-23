„Dzisiaj otwieramy nowy odcinek S1, czyli długo wyczekiwane obejście Węgierskiej Górki, które połączy nas ze Słowacją i dalej z południem Europy” - chwali się premier Donald Tusk za pośrednictwem portalu X. Postanowił zażartować i do materiału wideo dodał wpis: „Mam bardzo dobre novinky!”. Gospodarka hamuje, inwestycje strategiczne są wstrzymane lub opóźnione, a szef rządu szczyci się inwestycjami rozpoczętymi przez rząd PiS.
Może to dziwne co powiem, ale Czechy mają dostęp do morza. Nie, to nie pomyłka
— powiedział premier na filmie opublikowanym na portalu X.
Dzisiaj otwieramy nowy odcinek S1, czyli długo wyczekiwane obejście Węgierskiej Górki, które połączy nas ze Słowacją i dalej z południem Europy. To jeden z najbardziej efektownych projektów drogowych w historii Polski. Dwa tunele, pięć estakad, trzy mosty, a przy okazji to chyba najbardziej malownicza trasa ekspresowa w Polsce
— dodał.
Tusk przypomniał, że na początku tygodnia otwarta została z kolei trasa S3, która „połączyła cała zachodnią Polskę i Czechy z polskim Bałtykiem, z polskimi portami”. Chodzi o odcinek między węzłami Świnoujście Łunowo – Międzyzdroje, dzięki otwarciu którego kierowcy mogą już w pełni przejechać trasę od Świnoujścia do granicy z Czechami w Lubawce.
Jak zapowiadał wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak, droga ekspresowa S1 między Przybędzą i Milówką, czyli wspomniane przez premiera obejście Węgierskiej Górki zostanie oddana do użytku kierowcom „w czwartek przed południem”.
Obwodnica Węgierskiej Górki to jeden z brakujących dotąd odcinków drogi S1. Ma długość 8,5 km, połączy czynne fragmenty trasy z Żywca do Przybędzy oraz z Milówki do Szarego. Zapewni płynny przejazd z Bielska-Białej do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Klimczak podkreślał, że droga, której fragment zostanie udostępniony, „jest niezwykle ważna z punktu widzenia międzynarodowego i naszych południowych sąsiadów”, z którymi Polska chce prowadzić działalność gospodarczą i turystyczną, opartą na szybkiej komunikacji.
Obwodnica zredukuje ruch tirów
Z otwarcia obwodnicy zadowoleni są mieszkańcy okolicy. Wójt Węgierskiej Górki Piotr Tyrlik przewiduje, że ruch w centrum miejscowości spadnie o 30-40 procent.
Co najważniejsze: nie będą to już tiry, których przejeżdżało każdego dnia około 2 tysięcy. To będzie normalny ruch lokalny i turystyczny
— podkreślił.
Nowy odcinek S1 z Przybędzy do Milówki zlokalizowany jest na Żywiecczyźnie. Jego częścią jest między innymi pięć estakad, w tym jedna o długości prawie 1 km w Węgierskiej Górce, trzy mosty o łącznej długości 2,3 km, a także dwa dwunawowe tunele o łącznej długości ponad 1,8 km. Pierwszy z nich, o długości około 830 m, powstał na północnej części trasy w stoku Barania Góra. Drugi, o długości około 1 km, zlokalizowany jest bliżej Zwardonia.
Umowa na realizację odcinka została zawarta w październiku 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1,65 mld zł.
Droga S1 jest arterią o kluczowym znaczeniu. Jest częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej.
Docelowo trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma dotąd na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Oświęcim – Brzeszcze i od czwartku Bielsko-Biała - Zwardoń.
Trwa budowa pozostałych odcinków, w tym między Mysłowicami i Bielskiem-Białą.
Posłowie PiS przyjechali otworzyć inwestycję
20 października br., na miejscu zjawili się posłowie Prawa i Sprawiedliwości - był minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Politycy postanowili dokonać otwarcia inwestycji.
Dzięki staraniom tamtego rządu udaje się dziś oddać tę inwestycję dla wszystkich. (…) Nie udałoby się to, gdyby nie starania Zjednoczonej Prawicy
— mówił Puda.
Ważne jest to, że grupa fascynatów, ludzi zdeterminowanych doprowadziła do realizacji tej inwestycji. (…) Dokonaliśmy rzeczy niemożliwej
— dodał Adamczyk.
