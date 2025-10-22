„Minister rolnictwa Stefan Krajewski wręczył dziś akty powołania nowym szefom czterech jednostek organizacyjnie podległych resortowi. Zmiany dotyczą m.in. Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” - poinformował resort.
Na mój wniosek premier Donald Tusk odwołał szefów czterech instytucji: KRUS, IJHARS, PIORiN oraz IW. Nowo powołane osoby pochodzą z tych instytucji, działają na rzecz ochrony polskiego rolnictwa, na rzecz zachowania jak najwyższej jakości produktów rolno-spożywczych. Są to osoby z dużym doświadczeniem i wiedzą merytoryczną. Dziś tym osobom wręczyłem akty powołania
— poinformował minister Krajewski przytoczony w komunikacie prasowym.
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa powołana została Magdalena Makowska, która od 15 lat pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. Do lipca 2024 r. pełniła ona funkcję zastępcy wojewódzkiego inspektora, a następnie objęła funkcję wojewódzkiego inspektora w Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. Dotychczas Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa był Andrzej Chodkowski.
GIJARS
Akt powołania na stanowisko Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych odebrała Dorota Bocheńska – wieloletni pracownik IJHARS. W latach 2001-2006 pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie. Natomiast w 2006 r. rozpoczęła pracę w GIJARS. Od 2008 r. była dyrektorem Biura Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów, a od 2023 r. – dyrektorem Biura Legislacji i Orzecznictwa. Stanowisko stracił Przemysław Rzodkiewicz.
Główny Lekarz Weterynarii
Na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii powołany został Paweł Meyer. Ministerstwo rolnictwa podkreśliło, że Meyer jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie weterynarii. Wiedzę i doświadczenie zdobywał jako praktykujący lekarz weterynarii, a następnie jako pracownik powiatowego, wojewódzkiego oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii. Od 2021 r. pełnił funkcję zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii ds. Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, Farmacji i Utylizacji. Odwołany z funkcji Głównego Lekarza Weterynarii został Krzysztof Jażdżewski.
Prezes KRUS
Z kolei nowym prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego został Tomasz Ślusarczyk. Od czerwca 2024 r. Ślusarczyk pełnił funkcję dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie. Ze stanowiska prezesa KRUS odwołany został Dariusz Rohde.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/743848-czystki-krajewskiego-odwolal-szefow-czterech-instytucji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.