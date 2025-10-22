Komisja Europejska pod coraz większą presją w sprawie klimatycznych wymogów. Nie tylko unijne firmy żądają wycofania kontrowersyjnej dyrektywy nakazującej raportowanie działań na rzecz klimatu i praw człowieka, ale także ministrowie ds. energii ze Stanów Zjednoczonych i Kataru.
W ostatnich miesiącach władze w Brukseli są coraz częściej i mocniej krytykowane z powodu restrykcyjnych przepisów w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zostały wprowadzone w zeszłym roku w ramach ambitnej strategii klimatycznej. Miały one zmusić nie tylko europejskie firmy, lecz także ich dostawców do przede wszystkim ograniczania emisji i ochrony środowiska. Za uchylanie się od tego grożą wysokie kary – nawet do 5 proc. rocznych przychodów, co w przypadku koncernów o światowym zasięgu oznacza setki milionów euro. Po krytycznych wypowiedziach szefów firm i wywiadach w mediach oraz apelach o zmianę dyrektywy teraz do działań przystąpili politycy i to bardzo wysokiej rangi.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/743829-unijnym-urzednikom-coraz-trudniej-bronic-klimatyczne-miraze