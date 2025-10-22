Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec II kwartału wyniósł 58,1 proc. PKB wobec 57,3 proc. PKB w I kw. 2025 r. i wobec 52,0 proc. PKB w II kw. 2024 r., a tempo przyrostu długu jest drugie najszybsze w UE - podał Eurostat.
Jak podaje Eurostat Polska odnotowała drugi najszybszy przyrost długu wśród krajów UE w II kwartale w porównaniu do II kwartału 2024 roku.
Szybszy przyrost długu odnotowała Finlandia.
Alarmujące dane GUS
Fatalna sytuacja gospodarcza Polski wynika także z najnowszych danych GUS, na co zwracają uwagę analitycy banku Santander.
Naszym zdaniem opublikowane dane wskazują na rosnące ryzyko, że na koniec roku deficyt przekroczy 7 proc. PKB (wobec 6,9 proc. PKB w ustawie budżetowej)
— ocenili analitycy banku Santander w komentarzu do danych GUS.
Morawiecki: „Wraca Platforma, rośnie deficyt budżetowy”
Fatalne wyniki gospodarcze za rządów Donalda Tuska na antenie Telewizji wPolsce24 komentował Mateusz Morawiecki, były premier.
Przyszłe pokolenia będą musiały spłacić tę górę długu, którą Tusk wyprodukował. (…) Wraca Platforma, rośnie deficyt budżetowy
— mówił były premier.
Zostawiliśmy temu rządowi dług publiczny na poziomie 49 procent do PKB z malutkim haczykiem. Jako ciekawostkę mogę podać, że po ośmiu latach naszych rządów, kiedy obniżaliśmy podatki, wydatkowaliśmy duże środki na bezpieczeństwo, na politykę społeczną, ten dług spadł z 52 procent na około 49. (…) W tym roku już przekroczy 60 procent i tylko na skutek tego, że część wydatków nie jest zaliczana zgodnie z prawem polskim do tego długu konstytucyjnego, nie zostanie naruszona konstytucja, ale liczy się dług w sumie – wszystkie razem wydatki. Myśmy też pokazywali oczywiście wszystkie razem wydatki i to one spadały w czasie, kiedy myśmy rządzili
— podkreślił Mateusz Morawiecki.
