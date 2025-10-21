Nie mają wstydu? Najpierw forsowała Mercosur i produkty z Ukrainy. Teraz Komisja Europejska zachęca młodych do... rolnictwa

Naprawdę ciężko nadążyć za kolejnymi pomysłami unijnych instytucji. Tym razem szok nadszedł ze strony Komisji Europejskiej, która przedstawiła strategię mającą na celu zachęcić młodych Europejczyków do pracy w rolnictwie. Według KE bez nowego narybku w rolnictwie Europa będzie zagrożona pod względem bezpieczeństwa żywnościowego. Unijni urzędnicy najpierw zgodzili się na zalew UE produktami z Ukrainy, następnie forsowali umowę z krajami Mercosur. Teraz gdy przed europejskim rolnictwem stoi widmo upadku, KE chce zachęcić młodych, żeby weszli w ten biznes…

W niektórych krajach sytuacja jest wręcz dramatyczna. Przykładowo na Cyprze tylko 5 proc. rolników ma mniej niż 40 lat. Najlepiej jest pod tym względem w Austrii, gdzie stanowią 23 proc. ogółu. Na drugim miejscu jest Polska z liczbą 21 proc.

Celem przedstawionej przez KE strategii jest podwojenie udziału młodych rolników w ciągu najbliższych 15 lat - do 24 proc. udziału w 2040 r.

KE uważa, że nie wystarczą do tego tylko środki Wspólnej Polityki Rolnej, ale trzeba też wykorzystać fundusze z polityki spójności, a także zachęty krajowe, np. podatkowe.

Strategia zakłada, że każde państwo ma opracować krajową strategię odnowy pokoleniowej w rolnictwie. Ma ona zawierać: analizę demograficzną sektora rolnego, identyfikację barier wejścia dla młodych i plan działań, które zamierza podjąć państwo członkowskie na rzecz młodych rolników.

KE z pomysłem pakietu startowego

KE chce, żeby młodzi, którzy zdecydują się zostać na roli lub rozpocząć pracę w rolnictwie, mieli dostęp do większych środków finansowych. Każdy kraj będzie musiał stworzyć tzw. pakiet startowy dla rolnika, który będzie obejmował propozycje dotacji, ulg podatkowych i kredytów. Ten pakiet będzie zawierał ryczałt do 300 000 euro na rozpoczęcie działalności. Strategia zakłada też m.in. tworzenie gwarancji kredytowych i obniżenie kosztów pożyczek dla młodych we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Jeden z postulatów to także możliwość zakupu ziemi z funduszy Wspólnej Polityki Rolnej (ale maksymalnie 10 proc. kosztów inwestycji, by nie podbijać cen gruntów).

Elementem strategii jest też utworzenie Europejskiego Obserwatorium Ziemi Rolnej, które zbierze dane o dostępności gruntów, zidentyfikuje spekulacje cenowe i wskaże możliwości interwencji.

Z komisji mają płynąć rekomendacje

Jak podała KE, polityka gruntowa ma pozostać kompetencją krajów członkowskich, ale Komisja będzie wydawać rekomendacje w jej sprawie. Strategia zakłada też wsparcie kobiet, bo - jak wynika z danych Komisji – dziś stanowią tylko 2,5 proc. młodych rolników.

Strategia zakłada też dofinansowanie działań, które umożliwiają rolnikom urlopy, opiekę nad rodziną lub zwolnienia chorobowe. Jednym z jej założeń jest też tworzenie sieci ambasadorów młodego rolnictwa. W ramach tej kampanii młodzi aktywni rolnicy mają promować zawód i poprawiać jego wizerunek.

KE proponuje od 2032 r. stopniowe wycofywanie dopłat bezpośrednich dla rolników pobierających emerytury, by zachęcać do przekazania gospodarstw młodszym.

Komisja zaleca, by kraje przeznaczały co najmniej 6 proc. swoich funduszy Wspólnej Polityki Rolnej na młodych rolników (obecnie ok. 3 proc.).

xyz/PAP

